Etelä-Saimaa: Dieselautojen päästöt ovat EU:n silmätikkuna, Etelä-Karjalan liikenteessä dieselautoja nähdään vielä vuosia EU pitää dieselautojen ongelmana suuria typpioksidipäästöjä. Dieselautot ovat täyttäneet EU:n päästövaatimukset laboratoriotesteissä, mutta ajossa ne ovat päästäneet ilmoille moninkertaisia määriä typenoksideja. Vuoden 2019 alussa päästöjä ryhdytään Euroopassa mittaamaan maantieajossa testikäytön sijasta. Silloin testit vastaavat aiempaa paremmin todellisia päästöjä. Kun henkilöautojen päästöjä säätelevän Euro 6 -normin mukaan auto saa päästellä 80 milligrammaa typenoksideja ajokilometriä kohti, dieselautojen pöllähdykset nousevat usein noin 500 milligrammaan. EU on kiristämässä dieselautojen päästörajoja. Euroopan parlamentti äänesti asiasta viime viikolla, mutta päästörajat eivät muutu aivan tuota pikaa. Dieselkäyttöisten henkilöautojen arvioidaan pysyvän Etelä-Karjalan katukuvassa vielä vuosia, vaikka muutoksen merkkejä on jo ilmassa. Auto-Sunin toimitusjohtaja Ville Suni ja Auto-Killan toimitusjohtaja Aki Savolainen kertovat, että pienten dieselautojen suosio on laskenut selvästi. Dieselkäyttöisiä henkilöautoja ostavat Savolaisen mukaan tyypillisesti ne, jotka ajavat paljon. Paljon autoilevat myös suosivat suurien kokoluokkien autoja. Sunin mukaan suuret autot ostetaan edelleen valtaosin dieselkäyttöisinä, oli merkki mikä tahansa. — Jos ajaa vaikkapa 30 000 kilometriä vuodessa, dieselautolla ajaminen on taloudellisempaa, sillä dieselautojen kulutus on edelleen pienempi kuin bensa-autojen. Lue Helsingin Sanomien juttu aiheesta. Lue koko uutinen:

