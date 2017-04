Uutinen

Etelä-Saimaa: Ainakin kaksi kuuttia syntynyt Saimaalle kolattuihin apukinoksiin – Kuuttien kokonaismäärää ei vielä pysty arvioimaan Suomen luonnonsuojeluliiton vapaaehtoisten kolaamiin apukinoksiin on syntynyt ainakin kaksi kuuttia tänä vuonna. Kevään laskennoissa yhdestä kinoksesta on löytynyt kuutti ja toisesta kuutin karvaa, mikä todistaa syntymästä. Luonnonsuojeluliitto tiedotti asiasta keskiviikkona. Muuten saimaannorppien pesälaskennat ovat vielä pahasti kesken. Tero Sipilä Metsähallituksesta kertoo, että noin puolet laskenta-alueesta on kierretty tähän mennessä kierretty. Pohjoisella Saimaalla laskentoja vasta aloitellaan. — Meille on tullut hajanaisia tietoja vapaaehtoisilta. Tiedän, että siellä täällä on ollut muutamia kuutteja, mutta vielä ei pysty sanomaan kokonaisuudesta mitään, Sipilä sanoo. — Viime vuonna löytyi yli 80 kuuttia. Odotamme tietenkin samaa. Kuuttimäärä Saimaalla ei vaihtele hirveän paljon, mutta alueissa on eroja. Sipilä kertoo, että laskennan valmistuminen menee pitkälle pääsiäisen jälkeiseen aikaan. Jäältä tehtävien laskentojen tulokset pyritään saamaan valmiiksi vappuun mennessä. Sukellustarkistuksilla tutkitaan paikat, joita ei jäältä päästä tarkistamaan. — Tutkitaan, onko siellä istukkaa, tai pahimmassa tapauksessa kuollut poikanen. Kuolleita kuutteja on laskennoissa löytynyt kuusi. Ensimmäinen löytyi 1. päivä huhtikuuta Pihlajavedeltä ja se oli 5,5 kilon painoinen naaras. Maanantaina ja tiistaina kuolleita kuutteja löytyi viisi lisää, niistä kaksi Pihlajavedeltä ja muut Luonterilta, Haukivedeltä ja Lietvedeltä. Lue koko uutinen:

