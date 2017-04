Uutinen

Etelä-Saimaa: Ainakin 22 peltipoliisia on takuuvarmasti valmiudessa pääsiäisliikenteessä — Etelä-Karjalan kameralaatikot puuttuvat poliisin listalta Poliisi on julkistanut listan 22:sta automaattisen nopeusvalvonnan tolppakamerasta, jotka ovat varmasti päällä pääsiäisliikenteen aikaan. Ne on kytketty päälle keskiviikkoaamuna. Kouvolan alueella kameroita on kaksi: Kuusankoskella Kuutostiellä Kelttisillan kohdalla ja Valkealassa 15-tiellä Rapojärven kohdalla. Listattujen lisäksi muutkin tolppakamerat valvovat liikennettä, mutta niiden sijaintia poliisi ei paljasta. Kaikkiin tolppiin ei riitä kameraa, vaan niitä kierrätetään tolpasta toiseen. Listasta kertoi ensimmäisenä Yle. Lue koko uutinen:

