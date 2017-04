Uutinen

Etelä-Saimaa: Valtuuston vallanjako alkaa Lappeenrannassa Lappeenrannassa nuijanvarteen riittää myös uusia halukkaita. Asetelmat muuttuivat, toteavat Etelä-Saimaan yhteiskuntatoimituksen toimittajat Anne Kotiharju ja Heikki Sopanen. He arvioivat kuntavaalien tulosten vaikutusta Lappeenrannan päättäjien valitaan Etelä-Saimaan Uutisen takaa -jutussa. Kolme suurta sumplii yhteistyötä Lappeenrannassa yhteisten asioiden hoito jatkunee kolmen suuren johdolla ja yhteistyöllä. Varsinkin, kun perussuomalaiset sulivat keskisuureksi ryhmäksi. Vihreät puolestaan nousi komeettamaisesti perussuomalaisten rinnalle, ja puolue otetaan nyt huomioon aikaisempaa suuremmalla painoarvolla. Kuviot alkavat selvitä, kun suurin valtuustoryhmä, SDP, kutsuu muut neuvotteluihin. Vääntö alkaa pääsiäisen jälkeen. Nimiä pitäisi olla tarjolla jo kesäkuun alun valtuustossa. Lappeenrannassa voi ainakin vaalituloksen perusteella odottaa hitusen punaisempaa ja selvästikin vihreämpää politiikkaa. Sosialidemokraatit jo puhuvat, että heiltä löytyy yhteinen sävel vihreiden kanssa muun muassa varhaiskasvatuksessa. Kaupunginhallituksen puheenjohtajuus pysyy vaalituloksen perusteella demareilla. He taas luottanevat nykyiseen puheenjohtajaan Risto Kakkolaan. Toisaalta tarjolla on myös esimerkiksi vakuuttavasti valtuustoon palannut Eeva Arvela, jolla on myös puheenjohtajakokemusta ja aikaa. Maakunnan äänikuningatar, kansanedustaja Anneli Kiljunen voisi niin halutessaan valita itselle sopivan pestin. Kiljusta kiinnostaa kaupunginhallituksen jäsenyys, jonka hän arvioi ehtivänsä hoitaa kunnialla kansanedustajan tehtävien ohella. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) hallituksen puheenjohtajana korkeaa profiilia pitänyt Marja-Liisa Vesterinen kertoo pitävänsä Eksoten puheenjohtajuutta unelmanaan. Kasvaneen äänisaaliin ansiosta unelma voi hyvinkin toteutua. Valtuuston puheenjohtaja vaihtuu Keskustan nousu toiseksi suurimmaksi ryhmäksi kokoomuksen ohi tarkoittaa keskustalle kaupunginvaltuuston puheenjohtajuutta. Valtuuston nuijaa on heiluttanut kahden valtuustokauden ajan kokoomuksen Heikki Järvenpää, mutta hän joutuu nyt väistymään. Keskustan Ari Torniainen saa puolueen ääniharavana halutessaan valtuuston puheenjohtajan nuijan. Eri asia on, katsooko hän kansanedustajan aikansa riittävän valtuuston puheenjohtajan moninaisiin tehtäviin. Jos Torniainen päättää jatkaa kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana, valtuuston puheenjohtajaksi voi nousta Jouni Kemppi tai Tapio Arola. Keskustan uudet nimet tuskin yltävät äänimääristään huolimatta avainpaikoille. Kokoomuksen ääniharava, kansanedustaja Jukka Kopra haluaa todennäköisimmin jatkaa maakuntahallituksen nuijan varressa. Se sopinee demareille ja keskustalle. Jyri Hänninen sai puolueessa toiseksi eniten ääniä, ja on itseoikeutettu kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja. Avainpaikkojen jakamista hankaloittaa maakuntahallituksen kokoonpanon pohdinta samanaikaisesti. Sama henkilö ei voi olla kaupunginhallituksessa ja maakuntahallituksessa. Liittouma ja vuorottelu todennäköistä Vihreät, perussuomalaiset, Myö ja kristillisdemokraatit solmivat todennäköisesti keskenään teknisen vaaliliiton paikkajakoa varten. Näin tehtiin kuluvalla vaalikaudellakin. Nyt yhteinen paikkamäärä on 17 valtuuston 51:stä. Varapuheenjohtajien paikoilla voi myös kuluvan vaalikauden tapaan vuorotella. Kutistuneille myön ja kristillisdemokraattien ryhmille tuskin jää paljon jaettavaa. Vihreillä on varmasti hinkua näkyvillekin paikoille. He haluavat päästä vaikuttamaan muun muassa koulu- ja varhaiskasvatus- sekä ympäristöasioihin, joissa kokevat jääneensä tähän asti aika yksin. Hanna Holopaisen ilmiömäinen äänimäärä ylitti monen kansanedustajan suosion. Myös Virpi Junttila keräsi komean äänipotin. Entisellä kansanedustajalla ja valtuutetulla Tuija Maaret Pykäläisellä on niin ikään kokemusta. Perussuomalaisilla lienee yhteistyöhaluja eri suuntiin asemiaan vahvistaakseen, vaikka kokoomuksenkin kanssa. Nyt perussuomalaisilla on kaupunginhallituksen ja valtuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan paikat. Vaalitulos siirtänee perussuomalaiset valintatilanteessa pykälää alemmas. Kirjoittajat ovat Etelä-Saimaan yhteiskuntatoimituksen toimittajia. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/11/Valtuuston%20vallanjako%20alkaa%20Lappeenrannassa/2017122128152/4