Uutinen

Etelä-Saimaa: Tuulta riittää iltaan asti Etelä-Karjalassa Voimakas tuuli on riepotellut eteläistä Suomea ja aiheuttanut paikoin sähkökatkoja ja muuta vahinkoa. Etelä-Karjalassa ei ole isompia vahinkoja sattunut.Länsituuli pieksää maakuntaa tänään koko päivän, joskin laantuu iltapäivään mennessä. Myös pilviverho repeilee päivän edetessä, ja ainakin illansuussa on monin paikoin aurinkoista.Yöllä lämpötila laskee Etelä-Karjalassa pakkasen puolelle koko pääsiäisviikon ajan, ennustaa Ilmatieteen laitos. Keskiviikon vastaisena yönä on luvassa lumisadetta, mutta pääosin pääsiäisviikko on näillä näkymin poutainen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/11/Tuulta%20riitt%C3%A4%C3%A4%20iltaan%20asti%20Etel%C3%A4-Karjalassa/2017122127286/4