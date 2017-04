Uutinen

Etelä-Saimaa: Syntyvyydestä synkkä tilastotieto — Etelä-Karjalassa maakuntien jyrkin lasku viime vuonna Suomessa syntyneiden lasten määrä väheni viime vuonna kuudetta vuotta peräkkäin. Syntyvyydessä maakuntien suhteellisesti jyrkin lasku oli Etelä-Karjalassa, kertoo Tilastokeskus. Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan Suomessa syntyi viime vuonna 52 814 lasta, mikä on 4,8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Lasku oli suhteellisesti mitattuna suurin 1970-luvun alun jälkeen. Synkästi on alentunut myös syntyvyys, mistä lasketaan kokonaishedelmällisyysluku suhteuttamalla syntyneiden määrä synnytysikäisiin naisiin. Viime vuonna koko maan luku oli 1,57, edellisenä vuonna 1,65. Etelä-Karjalassa luku oli viime vuonna 1,52, edellisenä vuonna 1,68. Luku pieneni 9,6 prosenttia, mikä on Tilastokeskuksen mukaan suurin suhteellinen väheneminen Suomen maakunnissa. Toiseksi eniten syntyvyys aleni Pohjois-Savossa. Syntyvyys nousi kolmessa maakunnassa, eniten Kainuussa, missä nousua oli 6,2 prosenttia. Liki saman verran syntyvyys nousi Ahvenanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Syntyvyys oli 13 maakunnassa koko maankeskiarvoa korkeampi. Vuoden 2016 syntyvyyden mukaan eniten lapsia syntyisi Pohjanmaan maakunnissa, kertoo Tilastokeskus. Korkein lukema on Keski-Pohjanmaan 2,13 lasta naista kohden. Vähiten lapsia syntyisi Uudellamaalla, keskimäärin 1,45 lasta naista kohden. Lue koko uutinen:

