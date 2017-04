Uutinen

Etelä-Saimaa: Selvitys: Yksityisillä hyvinvointi- ja terveysalan kotipalveluilla mahdollisuus isoon bisnekseen Etelä-Karjalassa Kotiin vietävät yksityiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut voisivat moninkertaistaa liikevaihtonsa Etelä-Karjalassa, osoittaa tuore selvitys. Se on tehty Saimaan ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Hyvinvointikumppanuus-hankkeessa. Vuonna 2015 alan yritysten liikevaihto oli Etelä-Karjalassa noin 12 miljoonaa euroa. Selvityksen mukaan potentiaalia on nostaa kotiin tuotettavien palvelujen arvoa jopa yli 50 miljoonaan euroon. Muun muassa kotitalousvähennyksen aktiivisempi hyödyntäminen mahdollistaa näiden palvelujen lisäämisen, Saimaan amk:n kansainvälisen liiketoiminnan lehtori Timo Saarainen toteaa tiedotteessa. Kotiin vieviä hyvinvointi- ja terveydenhoitopalveluja tuottavat yritykset ovat pääsääntöisesti pieniä ja maksavat veronsa yleensä Etelä-Karjalaan. — Olisi äärimmäisen tärkeää kehittää yksityisten yrittäjien osaamista ja yritysten toimintaympäristöjä. Näin turvaisimme paikallisten yrittäjien pärjäämisen kilpailutilanteessa myös tulevaisuudessa, Hyvinvointikumppanuus-hankkeen projektipäällikkö Kaisu Laasonen toteaa tiedotteessa. Yksityisiä kotiin vietäviä hyvinvointi- ja terveyspalveluja ovat etenkin erilaiset kodin tukipalvelut, fysioterapia, terveydenhoito sekä asumiseen liittyvät sosiaalipalvelut. Ne parantavat etenkin iäkkäiden ihmisten mahdollisuuksia asua kotona. Hyvinvointikumppanuus on Saimaan ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa eteläkarjalaisten hyvinvointialan mikro- ja pienyritysten toimintaedellytyksiä ja auttaa asiakkaita löytämään hyvinvointiaan tukevat palvelut. Hankekumppaneina ovat Imatran Seudun kehittämisyhtiö sekä Wirma Lappeenranta. Hankkeen rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. Lue koko uutinen:

