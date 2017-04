Uutinen

Etelä-Saimaa: Päätös on tehty — Suur-Sarviniemestä osa tulee virkistyskäyttöön, nimet papereihin toukokuussa Suur-Sarviniemen luontoalueen osa siirtyy Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön hallintaan. Virkistysaluesäätiö ja Metsähallitus allekirjoittavat vuokrasopimuksen Taipalsaaressa sijaitsevasta alueesta toukokuun alkupuolella. Alue on tarkoitus avata retkeily- ja virkistyskäyttöön kaikille avoimeksi luontokohteeksi. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön hallituksen puheenjohtaja Jani Telkkä on tyytyväinen päätöksestä. — Tämä on todella iso juttu meille, ja ei voi olla kuin tyytyväinen. Sarviniemen alue on sijainniltaan erittäin keskeinen paikka, Telkkä toteaa. Metsähallitus omistaa Sarviniemen tilukset. Viimeisimmän tiedon mukaan virkistysalueeksi on jäämässä Suuri Sarviniemi ja sen kainalossa oleva hiekkaranta entisen lomakylän saunarakennukselle saakka. Alue on useamman hehtaarin kokoinen. Lue koko uutinen:

