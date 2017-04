Uutinen

Etelä-Saimaa: Pääsiäisliikenteestä ennustetaan vilkasta – talvirenkaita voi vielä tarvita Pääsiäisen menoliikenteen arvioidaan olevan vilkkaimmillaan kiirastorstaina ja pitkäperjantaina. Liikenneviraston arvion mukaan pääsiäisen menoliikenteen vilkkain päivä on kiirastorstai, jolloin liikennettä on runsaasti etenkin kello 13 ja 19 välillä. Myös pitkäperjantaina liikennettä on normaalia perjantaita enemmän kello 9 ja 14 välillä, pohjoisessa myöhemminkin illalla. Tiet voivat olla liukkaita myös etelässä mahdollisten yöpakkasten sekä lumi- ja räntäsateiden vuoksi. Ilmatieteen laitoksen mukaan tavanomaista kylmempi sää näyttäisi jatkuvan pääsiäiseen asti. Pääsiäisen aikana voi tulla lumipyryjä eri puolilla maata, joten ennen liikenteeseen lähtöä kannattaa katsoa tuoreet sääennusteet. — Etelästä pohjoiseen painavien pääsiäislomalaisten kannattaa varautua vaihtuviin ajokeleihin. Pohjois-Suomessa voi tulla vastaan oikeastaan mitä vain lumipyryistä vesisateisiin. Tähän on syytä varautua ennakolta ja olla esimerkiksi turhaan kiirehtimättä renkaiden vaihdossa, painottaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Eero Kalmakoski. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/11/P%C3%A4%C3%A4si%C3%A4isliikenteest%C3%A4%20ennustetaan%20vilkasta%20%E2%80%93%20talvirenkaita%20voi%20viel%C3%A4%20tarvita/2017522128333/4