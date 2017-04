Uutinen

Etelä-Saimaa: Osuuspankin Imatrankosken konttorin palvelut siirtyvät väistötiloihin — syynä sisäilmaongelmat Kiinteistö Oy Napinkulmassa sijaitsevat OP Etelä-Karjalan Imatrankosken konttorin palvelut siirretään väistötiloihin toukokuun alussa. Väliaikaiset tilat tulevat sijaitsemaan Lappeentie 12:n liiketilassa ja Koskenparras 3:ssa Väärässätalossa. Muutto joudutaan tekemän työterveyshuollon suosituksista sisäilmaongelmien takia. Pankinjohtaja Niina Viljakainen kertoo, että konttorin henkilöstö on oireillut huonon sisäilman vuoksi muutamien kuukausien ajan. Viljakaisen mukaan sisäilmaongelmaa on tutkittu, ja sitä on pyritty ratkaisemaan erilaisilla toimilla. — Toimenpiteet eivät ole kuitenkaan olleet riittäviä, minkä vuoksi muutto on paras ratkaisu. Tällaista päätöstä ei tehdä kevyin perustein, Viljakainen sanoo. Hänen mukaansa konttorin muutto järjestetään niin, että asiakkaita pystytään palvelemaan myös sen aikana. Einonkadulle rakennetaan parhaillaan OP Etelä-Karjalan Imatrankosken konttorin uusia toimitiloja, jonne konttori pääsee muuttamaan alkuvuonna 2018. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/11/Osuuspankin%20Imatrankosken%20konttorin%20palvelut%20siirtyv%C3%A4t%20v%C3%A4ist%C3%B6tiloihin%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89syyn%C3%A4%20sis%C3%A4ilmaongelmat/2017522126002/4