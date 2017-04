Uutinen

Etelä-Saimaa: Opinsaunassa kehutaan 100-vuotista Suomea, annetaan finanssivinkkejä ja löylytetään Donald Trump Lappeenrannan alakoululaisten perinteinen kevätjulkaisu Opinsauna lähtee myyntiin tänään tiistaina. Oppilaat myyvät itse lehteä. Opinsaunassa kirjoitetaan paljon kotimaasta Suomen 100-vuotissynttäreiden kunniaksi. Lasten mielestä Suomi on kaunis, turvallinen, tuhansien järvien ja neljän vuodenajan maa. Nuoret kirjoittajat pureutuvat moniin muihinkin ajankohtaisiin aiheisiin. Aikuiset ovat olleet huolissaan, että pienet koululaiset ovat liikaa omissa oloissaan aamulla ennen koulun alkua ja iltapäivällä koulun jälkeen. Opinsaunan pienimmät toimittajat kertovat, että kivaa on niin heillä, jotka käyvät iltapäiväkerhoissa, kuin heillä, jotka viettävät aikaansa yksin tai kavereittensa kanssa. 3—4 -luokkalaiset antavat lehden sivuilla finanssiohjeita. 9—10 vuotiaat pohtivat myös, näkyykö suuri opetussuunnitelmaremontti koulujen arjessa. Osa on huomannut jotakin, osa ei mitään. 5—6 -luokkalaiset alkavat huolestua maailman menosta. Vain harva 11—12-vuotias uskoo, että käänne parempaan olisi tulossa. Eniten varhaisnuoria puhuttaa Donald Trump ja hänen vaikutuksensa maailman tulevaisuuteen. Mukana on myös estareita, vitsejä, sarjakuvia, ainekirjoituksia ja piirustuksia. Opinsauna on ilmestynyt vuosittain vuodesta 1957 alkaen. Lue koko uutinen:

