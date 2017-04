Uutinen

Etelä-Saimaa: Linda Brandt nousi valtuustoon — Nuori opiskelija innostui politiikasta tosissaan Yksi nuorimmista valtuutetuista Lappeenrannassa on keskustan listoilta ponnistanut Linda Brandt. 31-vuotiaan Brandtin hankintojen johtamisen maisteriopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ovat loppusuoralla. Aiemmin hän on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta. — Tulos oli positiivinen yllätys. On myös hienoa, että ääniä näyttää tulleen tasaisesti eri puolilta kaupunkia, Brandt toteaa. Brandt muutti Lappeenrantaan vuonna 2011. Kuntapolitiikkaan hän lähti toden teolla mukaan vuonna 2014. — Minulla on todella vahva halu vaikuttaa asioihin. Lappeenrannassa on paljon potentiaalia, jota haluan olla kehittämässä, Brandt kertoo. Brandt haluaa valtuustossa keskittyä työllisyys-, hyvinvointi- ja kansainvälisyysasioihin. Myös nuoremman polven nostaminen esiin on Brandtille tärkeää. — On hyvä, että saadaan nuoria mukaan politiikkaan. Uusia ihmisiä tarvitaan, jotta asioihin tulee uutta näkökulmaa, Brandt sanoo. Lue koko uutinen:

