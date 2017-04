Uutinen

Etelä-Saimaa: Liikuteltava sormenjälkilukija nopeuttaa tehostettuja rajatarkastuksia Kaakkois-Suomen raja-asemilla Kaakkois-Suomen raja-asemien tarkastuksiin on viime aikoina tullut monta hidastavaa tekijää. Venäjällä on otettu käyttöön biometrisiä matkustusasiakirjoja. Erityisesti Pietarin ja osin myös Tukholman terrori-iskujen myötä valmiutta on lisätty ja rajatarkastuksia tehostettu. Lisäksi perjantaista lähtien on tarkastuksissa sovellettu uutta Schengen-rajasäännöstöä. Jotta tarkastukset eivät hidastuisi kohtuuttomasti, Kaakkois-Suomen rajavartiosto on ottanut käyttöön liikuteltavia sormenjälkitunnistimia. Niiden avulla tarkastusaikaa saadaan hieman lyhenemään. Uuden tekniikan aikanakin rajatarkastus kestää noin neljänneksen pidempään kuin nopeimmillaan tapahtui. Terrori-iskujen myötä tehostetut rajatarkastukset eivät ole paljastaneet uusia uhkatekijöitä. Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja, everstiluutnantti Jaakko Olli kertoo, että toiminnan perusteita on tehostettu usein tavoin. Rajavartiosto on seurannut entistä tarkemmin asioita, jotka voivat liittyä terrorismiin. — Tilanteen seuraamista on tehostettu. Tiedon jakamista on laajennettu ja nopeutettu. Luomme nopeasti erityisiä profiileja riskihenkilöllisyyksistä. Perusteellisia rajatarkastuksia tehdään tarpeen vaatiessa aiempaa herkemmin, Olli sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/11/Liikuteltava%20sormenj%C3%A4lkilukija%20nopeuttaa%20tehostettuja%20rajatarkastuksia%20Kaakkois-Suomen%20raja-asemilla/2017122125756/4