Etelä-Saimaa: Kommentti: Tero Lehterä on SaiPan näköinen päävalmentaja Tero Lehterä on monin tavoin järkeenkäypä valinta SaiPan päävalmentajaksi. Hän tuo persoonallaan SaiPaan raikkautta, jonka karmea kausi toviksi karkotti. Lehterä on puhetyön sanavalmis ammattilainen, jolle esilläolo on luontevampaa kuin edeltäjälleen Ari Santaselle. Vahvat sosiaaliset taidot ovat välttämättömät nuorten aikuisten ohjaajalle. Lehterän muut valmennukselliset ominaisuudet ja niiden toimivuus ison liigatason työmaan johtamisessa jäävät nähtäväksi. Valmentajan tärkein työ tehdään joka tapauksessa silloin, kun yllä on jotain muuta kuin puku. On mielenkiintoista nähdä, minkälaisen tiimin Lehterä kasaa avukseen. SaiPa saa Lehterän mukana roppakaupalla valtakunnallista näkyvyyttä. Maailmanmestari ja olympiapronssimitalisti on jääkiekkojulkkis, jonka tunnettuus voi hyvinkin tuoda SaiPalle rahanarvoisia etuja. Toki ratkaisussa painaa juuri raha. Päävalmentajana kokematon Lehterä on edullisempi kuin spekulaatioissa heiluneet pitkän linjan ammattilaiset. Toisaalta juuri siksi Lehterä on heitä enemmän SaiPan näköinen valinta. Kisapuistoon on harvoin hankittu valmiita tähtiä, mutta sellaisia siellä on kasvatettu. Uusi päävalmentaja kantaa vastuun SaiPan urheilullisen uskottavuuden palauttamisesta. Ainakin Lehterä tietää Pekka Tirkkosen tavoin omakohtaisesti, mitä voittaminen vaatii. Ensi kauteen SaiPa pääsee paineettomana muiden haastajana, jonka on rakennettava itsensä uudelleen pienten onnistumisten kautta. Näyttämisen halua lienee muillakin kuin tuoreella luotsilla. Santasen valinta päävalmentajaksi oli SaiPalta helpon tien ratkaisu, Lehterän valinta hänen seuraajakseen toki riski. Onni suosii rohkeaa, väittävät. Kirjoittaja on Etelä-Saimaan urheilutoimituksen esimies. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/11/Kommentti%3A%20Tero%20Lehter%C3%A4%20on%20SaiPan%20n%C3%A4k%C3%B6inen%20p%C3%A4%C3%A4valmentaja/2017122125783/4