Etelä-Saimaa: Kaksi norppaa tukehtui verkkoihin — pesälaskennassa Saimaalta on löytynyt kuusi kuollutta kuuttia Saimaalta on löytynyt kaksi kalapyydyksiin tukehtunutta norppaa ja pesälaskennassa kuusi kuollutta kuuttia. Ensimmäinen kuollut norppa löytyi 30. maaliskuuta Joutenveden-Pyyveden natura-alueelta. Se oli kuhaverkkoon jäänyt uros, jonka paino on noin 30 kiloa. Verkko oli 0,17 millimetrin ohutlankainen, solmuväliltään 60 millimetrin verkko, joka oli viisi metriä korkea ja noin 20 metrin syvyydessä. 7. huhtikuuta löytyi Haukivedeltä samoin kuhaverkkoon jäänyt naaras, jonka oli noin 42 kilon painoinen. Verkon langan paksuus oli 0,20 millimetriä ja solmuväli oli 70 milliä. Verkon korkeus oli kolme metriä ja se oli noin yhdeksän metrin syvyydessä. Tiedot löytyvät metsähallituksen sivuilta. Verkkorajoitus alkaa tällä viikolla lauantaina 15. huhtikuuta ja päättyy kesäkuun lopussa. Suojelubiologi Jouni Koskela metsähallituksesta kertoo, että meneillään olevassa pesälaskennassa on löytynyt kuusi kuollutta kuuttia. Ensimmäinen löytyi 1. huhtikuuta Pihlajavedeltä ja se oli 5,5 kilon painoinen naaras. Tänään ja eilen kuolleita kuutteja on löytynyt viisi lisää, niistä kaksi Pihlajavedeltä ja muut Luonterilta, Haukivedeltä ja Lietvedeltä. Koskelan mukaan näyttää alustavasti siltä, että tänä vuonna kuolleita kuutteja on enemmän kuin normaalisti. Se on Koskelan mukaan pettymys. — Apukinoksista huolimatta pesäkuolleisuus on ollut odotettua suurempaa. Saimaalle tehtiin Koskelan mukaan talvella 270 apukinosta, jotka kattoivat hyvin pesintäalueen. Viime vuonna pesistä löytyi seitsemän kuollutta kuuttia, mutta poikasia syntyi ennätysmäärä. Tämän vuoden poikasmäärää Koskela ei vielä pysty arviomaan. Lue koko uutinen:

