Etelä-Saimaa: Imatran Valtionhotellin Linna-sali sekä keittiö remontoidaan - bistrohenkinen ravintola avataan kesäkuun alussa Imatran Valtionhotellin keittiössä sekä Linna-salissa aloitetaan pääsiäisen jälkeen remontti. Sen aikana linnahotellin huoneet, kokoustila sekä Linna-sali ovat poissa käytöstä. Kongressisiivessä hotellitoiminta jatkuu. Kongressisiiven Imatra-saliin rakennetaan väliaikainen ruokaravintola, jossa hotellivieraille on tarjolla aamiaista sekä kevennetyn menun illallista. Kokousvieraita palvelee Koski-sali, mutta ilman lounastarjoilua. Imatran valtionhotellin ravintolapäällikkö Satu Puustinen kertoo, että keittiöremontti on merkittävä. Keittiö uudistetaan lähes kokonaan. — Linna-salin ilmettä myös uudistetaan. Vaihdamme pöytiä, tuoleja, mattoja ja kokolattiamattoja, luettelee Puustinen. Linna-salin remontin tarkoituksena on luoda bistromaisempi ote ja ilme. Puustinen kuitenkin lupaa, ettei pitkiä pöytäliinoja ja juhlavia kattauksia unohdeta silloin, kun on juhlan aika. — Haluamme madaltaa kynnystä perheiden ja paikallisten asukkaiden suuntaan. Toiveena on, että meidän ulko-oven edustan isot kiviportaat eivät olisi niin korkeat. Remontin pitäisi olla ohi kesäkuun alkuun mennessä. Uusi ilme esitellään avajaisissa ja paikkakuntalaiset pääsevät katselemaan tapahtunutta muutosta. Linna-klubin toimintaan keittiön ja Linna-salin remontti ei vaikuta. Lue koko uutinen:

