Etelä-Saimaa: Imatralainen Soja Murto valittu vuoden käsityöläiseksi Suomen käsityön museo on valinnut vuoden 2017 käsityöläiseksi kansallispukuvalmistajan Soja Murron. Kotkassa syntynyt ja Imatralla toimiva Murto (s. 1975) on valmistunut tekstiili- ja vaatetusalan artesaaniksi Lappeenrannasta. Vuonna 2001 Murto perusti oman yrityksen. Hän kutoo tilauksesta kansallispukujen kankaita ja -nauhoja sekä ompelee ja kirjoo kansallispukujen osia museoissa olevien esikuvien mukaan. Hän on verkostoitunut muiden kansallispukutoimijoiden kanssa ja toimii aktiivisesti verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Murto ei käytä ompelukonetta vaan ompelee käsin kuten kansannaiset aikoinaan. Hän on myös tietoisesti kehittänyt kansanaisen ajattelua. — Käsin ommellen materiaalin hallitsee koko ajan ja jokainen pisto paitsi kiinnittää, myös koristaa vaatetta. Kaunista käsialaa ei tarvitse piilottaa, vaan ompeleen rytmi tuo puvulle persoonaa, jota koneellisesti ei voi tehdä. Kansanomainen työskentelytapa on myös armollinen. Taito ei ole virheettömyyttä vaan sitä, että osaa aina jatkaa niin, että poikkeama oikeastaan kuuluukin asiaan ja tuo vaatteelle tai kirjonnalle luonnetta, Murto kertoo tiedotteessa. Suomen käsityön museo on valinnut vuoden käsityöläisiä vuodesta 2008 lähtien. Valinnalla halutaan nostaa esille eri alojen ammattikäsityöläisiä ja siten laajentaa ihmisten käsitystä käsityöstä. Kansallispukuvalmistajan valinta vuoden käsityöläiseksi täydentää Suomalainen kansallispuku -näyttelyä, joka avautuu 19. toukokuuta. Lue koko uutinen:

