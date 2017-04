Uutinen

Etelä-Saimaa: Höyryveturi Ukko-Pekan kuljettaja sai sakot — ajoi ilman lupaa Savonlinnassa viime kesänä Viime kesänä Savonlinnassa sattuneen höyryveturijupakan tutkinta on lopetettu. Asiassa on annettu höyryveturi Ukko-Pekkaa kuljettaneelle henkilölle sakko. Ukko-Pekka pitää kotitalliaan Kouvolassa. Poliisi langetti kuljettajalle kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta 20 päiväsakkoa ja niistä kertyi maksettavaa 520 euroa. Junalla operoivasta kouvolalaisesta Höyryveturimatkat 1009 Oy:stä ei haluttu tänään enää kommentoida tapahtunutta. Poliisi pysäytti höyryveturi Ukko-Pekan liikennöinnin Savonlinnassa viime vuoden heinäkuussa. Poliisille oli tullut vihje, että junan kuljettajalla ei ollut ajo-oikeutta. Liikenteen turvallisuusvirasto kielsi junan liikennöinnin asian selvittämisen ajaksi. Yhtiön tuolloisen selvityksen mukaan junaa ajoi työvuorosekaannuksen vuoksi kuljettajia kouluttanut henkilö eikä virallinen kuljettaja. Hänellä on pitkä kokemus junan kuljettamisesta, mutta ikänsä vuoksi ei voimassa olevaa ajolupaa. Yhtiö pahoitteli tapahtunutta, muttei katsonut siitä aiheutuneen vaaraa. Toiminta pääsi jatkumaan jo elokuussa, kun yhtiö oli uusinut turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä. Tulevana kesänä Ukko-Pekan ohjelmassa on ainakin Itsenäinen Suomi 100-vuotisjuhlajunamatka. Se tehdään kesäkuun alussa Kouvolasta päämajakaupunki Mikkelin ja Pieksämäenkin kautta Lieksaan kenraalimajuri E.J. Raappanan muistoseminaariin. Osalla asemista on aiheeseen liittyvää ohjelmaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/11/H%C3%B6yryveturi%20Ukko-Pekan%20kuljettaja%20sai%20sakot%20%E2%80%94%20ajoi%20ilman%20lupaa%20Savonlinnassa%20viime%20kes%C3%A4n%C3%A4/2017522129845/4