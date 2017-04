Uutinen

Etelä-Saimaa: Savitaipaleen keskustan Anu Valsi: ”Sukupuolten tasavertaisuus on tärkeää” Savitaipaleen valtuustoon nousi kaksi naista enemmän kuin päättyvällä valtuustokaudella. Kaikkiaan valtuusto sai kymmenen uutta valtuutettua, joista yksi on keskustan Anu Valsi, 49. — On merkittävä asia, että sukupuolet ovat tasavertaisessa asemassa päätöksenteossa. Ehti jo huolestuttaa, kun naisia oli niin vähän ehdolla. Maatalousyrittäjä ja Etelä-Karjalan martoissa vaikuttava Valsi pitää kunnan terveyspalveluiden turvaamista tärkeänä asiana. — Haluan edistää myös maatalouden lomituspalvelujen säilymistä. Työtä kyllä piisaa, ja nyt on mukava olla itse viestiä viemässä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/10/Savitaipaleen%20keskustan%20Anu%20Valsi%3A%20%E2%80%9DSukupuolten%20tasavertaisuus%20on%20t%C3%A4rke%C3%A4%C3%A4%E2%80%9D%20/2017122123931/4