Uutinen

SaiPan uusi valmentaja on Tero Lehterä. Kokemusta miesten päävalmentajan tehtävästä hänellä ei ole SaiPan liigajoukkueen uusi valmentaja ensi kaudella on Tero Lehterä. Sopimus on mallia 1+1 kautta, jossa toinen vuosi on SaiPan optiolla. Lehterä, 44, työskentelee tällä hetkellä Nelosen kiekkokommentaattorina. Hänellä on ansiokas pelaajaura, mutta päävalmentajana hän on aikuisten sarjoissa noviisi. Valmentajana Lehterä on ollut vuosia Espoo Bluesin junioriorganisaatiossa muun muassa A-nuorten kultavalmentajana vuonna 2014. Pelaajana hänet muistetaan vuoden 1995 maailmanmestarina. — Innostuneisuus on päällimmäinen tunne. Tiedän, että moni pohtii, olenko riittävän kokenut tähän tehtävään. En itse ole koskaan ajatellut noin. Kun hain tätä tehtävää, SaiPaa kiinnosti alusta asti, olenko riittävän hyvä tähän tehtävään, Lehterä kertoo SaiPan tiedotteessa. — Suurimmat vahvuuteni valmentajana ovat pelon puute, mielikuvituksen rikkaus, ahkeruus sekä sitoutuminen. Lehterä toimi Bluesin liigajoukkueen apuvalmentajana kaudella 2015—2016. Hänellä oli päävalmentajasopimus kuluvalle kaudelle, mutta se raukesi Bluesin konkurssin vuoksi. — Olen kaksi vuotta odottanut tilaisuutta toimia päävalmentajana Liigassa. Sen piti tapahtua jo tällä kaudella. Lehterä kuvaa SaiPan tilannetta mielenkiintoiseksi. Joku toinen voisi sanoa sitä epämääräiseksi, sillä päävalmentaja Ari Santanen joutui väistymään kesken sopimuskautensa ja avainpelaajien ruudut ovat vielä pääosin tyhjinä. — Joukkueen kasauksessa teemme Anan (SaiPan urheilujohtaja Antti Tuomenoksa) kanssa yhteistyötä. Pelitapa hioutuu kesän aikana, kun kauteen lähtevä kokoonpano rupeaa olemaan valmiina, ja näen joukkueen kehityskäyrän. Pyrkimys kuitenkin on hyvin aktiiviseen pelitapaan. Lähden siitä, että pelit voitetaan tekemällä yksi maali vastustajaa enemmän, ei päästämällä yksi vähemmän, Lehterä kuvaa. — Pelaajia pitää pystyä kehittämään myös yksilötasolla. Menestystä ei voi odottaa vain laatua ostamalla.

