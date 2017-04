Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPan urheilujohtaja Antti Tuomenoksa: Harjoittelua on analysoitu aika reippaastikin ja siihen haetaan varmasti uusia tuulia Pudotuspeliviivan karattua SaiPa päästi parhaat pelaajansa muihin seuroihin, mutta samalla joukkuetta vaivasivat loukkaantumiset. Runkosarjan lopussa loukkaantumissuma oli jopa käsittämätön, ja viimeisissä peleissä hyökkääjien pelipaikat täytettiin käytännössä kokonaan A-junioreilla. — Se kokonaisuus ei mennyt niin kuin olisimme halunneet, jotta olisimme saaneet terveitä urheilijoita enemmän, SaiPan urheilujohtaja Antti Tuomenoksa myöntää. Tuomenoksan mukaan harjoittelua on analysoitu aika reippaastikin ja siihen haetaan varmasti uusia tuulia. — Tietysti erityyppisiä vammoja on olemassa, mutta jos meille tulee samantyyppisiä vammoja useammalle pelaajalle, niin ehkä sieltä jokin yhteinen nimittäjä löytyy. Sitä olemme pyrkineet perkaamaan. Tietyille pelaajatyypeillekin sattui vähän samantyyppisiä vammoja. SaiPan fysiikkavalmentajana on toiminut usean vuoden ajan liikunnanopettaja Jussi Huhtala. Jatkaako hän tehtävässään? — En kommentoi sitä. Uusi päävalmentaja julkistettiin juuri, ja seura ilmoittaa, kun valmennusryhmä on kokonaisuudessaan valmis. Korjaa, jos olen väärässä, mutta eikö SaiPa ole yksi harvoista liigaseuroista, joissa fyysistä valmennusta hoidetaan oto-pohjalta? — Ei välttämättä. Minulla ei ole tietoa ihan kaikesta, mitä muualla tehdään, mutta en ole nähnyt sitä ongelmana. Huhtalan Jussi on tosi rautainen ammattilainen näissä asioissa. Mutta varmasti joka puolella joudumme ja olemme joutuneet miettimään, mitä pystyisimme tekemään paremmin. SaiPan kausi oli vaikea alusta asti, mutta romahduksen syitä Tuomenoksa ei vielä kauden jälkeenkään suostu perkaamaan julkisesti, vaan tyytyy puhumaan yleisellä tasolla. — Totta kai sitä on analysoitu monella tasolla, mutta uskoisin, ettei siinä yhtä selkeää tekijää ole. Tietenkin on asioita, joita olisi pitänyt pystyä tekemään toisella tavalla. Puhutaan sitten tästä roolista, pelaajien roolista tai valmennuksen roolista. Emme päässeet tavoitteisiimme, mutta urheilu on välillä sellaista. Ensi kauden pelaajapakan kasaamiseen vaikuttavat uuden päävalmentaja Tero Lehterän näkemykset, pelitavalliset asiat sekä Tuomenoksan ja Lehterän yhteiset näkemykset. — Maalivahti- ja puolustajaosasto meillä on aika hyvin kasassa tällä hetkellä. Hyökkäyksessä on enemmän aukkoja. Pitää kuitenkin muistaa, että liigan alkuun on vielä viisi kuukautta aikaa. Ei kaiken pidä ollakaan vielä ensi viikolla valmista. Tälle kaudelle SaiPa ilmoitti pelaajabudjetikseen 1,8 miljoonaa euroa. Liiga-SaiPan puheenjohtajan Timo Tersan mukaan ensi kauden budjettia rakennetaan parasta aikaa. Tersa kuitenkin arvioi, että pelaajabudjetti tulee olemaan samansuuntainen kuin tällä kaudella. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/10/SaiPan%20urheilujohtaja%20Antti%20Tuomenoksa%3A%20Harjoittelua%20on%20analysoitu%20aika%20reippaastikin%20ja%20siihen%20haetaan%20varmasti%20uusia%20tuulia/2017122125669/4