Etelä-Saimaa: Rautjärven valtuuston nuorimmat ovat Mikko Kyröläinen ja Josefina Nissilä, iäkkäin on konkaripoliitikko Liisa Terävä Rautjärven uuteen kunnanvaltuustoon nousi kaksikin alle 30-vuotiasta. He ovat laitosmies, yrittäjä Mikko Kyröläinen (sd.) ja ensihoitaja Josefina Nissilä (sd.). Heillä on molemmilla ikää 27 vuotta. Valtuuston iäkkäin on kokenut poliitikko, suuhygienisti Liisa Terävä (sd.). Hän on 72-vuotias. Valtuuston toiseksi vanhin on eläkeläinen Timo Näränen (kesk.), jolla on ikää 68 vuotta. Lue koko uutinen:

