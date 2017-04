Uutinen

Etelä-Saimaa: Lauritsalassa vaelletaan Jerusalemiin 35. kerran — musiikkia on aiempaa enemmän Lappeenrannan vakiintunein pääsiäistapahtuma on Lauritsalan seurakunnan Ylös Jerusalemiin -näytelmä. Sitä esitetään tänä vuonna 35. kerran. Ylös Jerusalemiin -näytelmä kuvaa Jeesuksen elämänvaiheita viimeiseltä ehtoolliselta hänen tyhjälle haudalleen. Jeesusta ei nähdä roolihenkilönä, vaan tarina kuullaan hänen ystäviensä kertomana. Ylös Jerusalemiin -esitys on tehty seurakunnan työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteistyönä. Tänä vuonna esityksen ohjauksesta vastaa taidekoulu Estradin opettajana toiminut ilmaisun ohjaaja Aapo Stavén. Puolituntisen esityksen musiikin määrää on lisätty. Lauritsalan seurakunnan nuorten ja aikuisten Luukaskuoro säestää näytelmää kolmessa viidestä esityksestä. Esitykset ovat Lauritsalan kirkossa tämän viikon perjantaina eli pitkänäperjantaina kello 14, 16 ja 19 ja lauantaina kello 14 ja 15. Luukaskuoro on mukana perjantain kello 19 esityksessä ja lauantain esityksissä. Lappeenrannan seurakunta on järjestänyt Via Crucis -kulkueen kaupungin keskustassa pääsiäisen alla vuosina 2012, 2014 ja 2016. Tänä vuonna esitystä ei ole, mutta ensi vuonna se taas tehdään. Lue koko uutinen:

