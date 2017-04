Uutinen

Kommentti: Noviisipäävalmentaja korvaa toisen, mitä saadaan? SaiPalta on todella rohkea veto luottaa toista kertaa peräkkäin puhtaaseen noviisipäävalmentajaan liigatasolla. Tänään uudeksi luotsiksi nimitetty Tero Lehterä on persoonana kuitenkin ihan erityyppinen kuin edeltäjänsä Ari Santanen: ulospäinsuuntautunut supliikkimies ja iloinen velikulta, kuten varmasti jokainen jääkiekkoa seuraava on pannut merkille. Santanen jätti itsestään harmaan kuvan. Se ei tarkoita, etteikö hänkin olisi ollut omasta osaamisestaan aivan yhtä itsevarma kuin Lehterä. Vaikeuksien alettua Santanen vaikutti kuitenkin vetäytyvän vain entistä syvemmälle kuoreensa. En tiedä, mitä SaiPan pukukopissa kauden aikana puhuttiin, pitävätkö esimerkiksi väitteet valmennusjohdon ja johtavien pelaajien pelillisistä erimielisyyksistä paikkansa, mutta ainakin medialle hän oli erityisen haluton purkamaan tuntojaan ja näkemyksiään. MM95-joukkueeseen kuuluneen Lehterän oma pelaajaura oli mittava. Hän näki sen aikana paljon eri paikkoja ja seuroja. Siinä mielessä kokemusta karttui ihan eri tavalla kuin uskolliselle SaiPa-soturille Santaselle. Miesten tasolla Lehterän valmentajakokemus sen sijaan rajoittuu vain yhteen kauteen Espoon Bluesin apuvalmentajana. Siinä mielessä hän on Santastakin kokemattomampi. Aiemmin Lehterä valmensi kotikaupunkinsa junioreita. Kolme vuotta sitten Bluesin A-nuoret voittivat hänen johdollaan Suomen mestaruuden, mutta Espoon juniorimylly jauhoi myös vuosia Bluesin vanhimpien ikäluokkien käyttöön Suomen laadukkainta pelaajamateriaalia. SaiPassa ei ole Mika Pyörälän ja Lasse Kukkosen kaltaisia Euroopan tasollakin kovan luokan pelimiehiä, jotka voivat auttaa joukkueen yli vaikeimpien jaksojen, kuten tämä kaksikko teki syvällä kyntäneessä Oulun Kärpissä viime syksynä. Tämän Lehteräkin on varmasti Nelosen tv-kommentaattorina pannut merkille, vaikka hän ei tiedotustilaisuudessa SaiPan menneen kauden ongelmia suostunutkaan ruotimaan. Tiedotteessa Lehterä listasi suurimmat vahvuutensa valmentajana näin: pelon puute, mielikuvituksen rikkaus, ahkeruus ja sitoutuminen. Ne ovat hyvää myyntipuhetta. Vielä kun perään lisätään maagiset kaksi sanaa eli aktiivinen pelitapa, niin seurajohto on helposti myyty. Sputnikkien uusi päävalmentaja jätti itselleen kuitenkin takaportin: — Pelitapa hioutuu kesän aikana, kun kauteen lähtevä kokoonpano rupeaa olemaan valmiina, ja näen joukkueen kehityskäyrän. Palkkaamalla Lehterän SaiPa luottaa pitkästä aikaa täysin seuran ulkopuolelta tulevaan päävalmentajaan. Se voi olla myös osunut veto, jota muistellaan Lappeenrannassa lämmöllä ja kaiholla vielä vuosienkin päästä. Tärkeää on, millaisen valmennustiimin Lehterä kokoaa ympärilleen. Se ilmoitetaan vasta myöhemmin. Ajatusten täytyy kohdata, keskinäistä luottamusta pitää olla. Mutta yhtä selvää on, ettei koko troikka voi koostua pelkistä noviisivalmentajista liigatasolla. Kalle Sipiläinen Kirjoittaja on Etelä-Saimaan urheilutoimittaja.

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/10/Kommentti%3A%20Noviisip%C3%A4%C3%A4valmentaja%20korvaa%20toisen%2C%20mit%C3%A4%20saadaan/2017122124082/4