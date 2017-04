Uutinen

Etelä-Saimaa: Kesäteatterinäytelmää valmistellaan lähes puoli vuotta – mitä teatterissa tapahtuu huhtikuussa? Aholan nuorisoseuran kesäteatterin ohjaaja Anne Suomalainen kertoo, että jokainen näyttelijä oppii vuorosanat omaan tahtiinsa. — Jossain vaiheessa plari on vain uskallettava jättää pois. Hän kuitenkin huomauttaa, että viimeistään pari viikkoa ennen ensi-iltaa repliikkien täytyy olla hallussa. Aholassa esitetään kesällä Tuhannen riemun rysä -näytelmää, jonka ensi-ilta on 15. kesäkuuta. Huhtikuussa osalla Aholan näyttelijöistä on vielä näytelmäkäsikirjoitus, plari, tiukasti kädessä harjoituksissa. Osa on jättänyt sen pois, mutta vuorosanat ovat vielä hakusessa. Aholan kesäteatteri toimii samalla tavoin kuin sadat muutkin harrastajateatterit Suomessa: kaikki tehdään itse. Näyttelijöiden rooliasut ja muu rekvisiitta kaivetaan teatterin varastosta, kirpputoreilta tai harrastajien kotoa. — Mitään hienoimpia kameroita ei kannata ottaa. Suurin riski Suomen kesässä on kaiken kastuminen, Suomalainen sanoo. Keväällä roolihahmot ovat vasta muotoutumassa. Osalla on jo rooliasuja, osalla vain joitain osia niistä. — Minulla hahmo muotoutuu yleensä vasta, kun pääsemme ulos, sanoo näyttelijä Matti Tiainen. Harjoitukset järjestetään toistaiseksi sisätiloissa, mutta ulos näyttämölle mennään heti, kun sää sen sallii. — Heti kun lumet saa kolattua näyttämöltä. Sinne mennään, vaikka olisi viisi astetta lämmintä ja sataisi vettä. Ulkona harjoittelu on tärkeää, koska näyttämön koko vaikuttaa näyttelijöiden ajoituksiin, lavalta poistumiseen ja sinne menemiseen. Niitä on mahdotonta harjoitella oikein salissa. Lue koko uutinen:

