Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran uuden valtuuston juniori on pappi Kaisa Kontiainen, seniori taas lehtori Marja-Leena Patrakka Imatran uuteen valtuustoon ei noussut yhtään alle 30-vuotiasta. Valtuuston nuorimman manttelin saa pappi Kaisa Kontiainen (kok.). Hän on 30-vuotias. Seuraavaksi nuorimmat ovat kauppias Tom Färd (kok.) ja kunnossapitoinsinööri Markus Niskanen. Heillä on ikää 31 vuotta. Valtuuston ikänestori on lehtori Marja-Leena Patrakka (kok.), 74 vuotta. Kakkosena tulee Heikki Tanninen (sd.), joka on 71-vuotias ja kolmosena Heikki Luukkanen (sd.), 70 vuotta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/10/Imatran%20uuden%20valtuuston%20juniori%20on%20pappi%20Kaisa%20Kontiainen%2C%20seniori%20taas%20lehtori%20Marja-Leena%20Patrakka/2017522121618/4