Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran äänikuningatar Niina Malm: ”Olen tykännyt valtuuston puheenjohtajana olosta” Imatralla ylivertaisen äänimäärän 1 081 kerännyt Niina Malm (sd.) on yhä hämmentynyt saamastaan kannatuksesta. — Olen tässä nettilehtiä katsonut. Tuntuu hurjalta, että olen saanut Imatran äänistä kahdeksan prosenttia ja toiseksi eniten ääniä koko Etelä-Karjalassa, sulattelee Malm eilisillan vaalitulosta. Malm ei ota vielä kantaa tulevaan puheenjohtajapaikkojen jakoon. — Sitä olen itse tässä aamupäivän aikana miettinyt, että olen tykännyt valtuuston puheenjohtajana olemisesta. Se tuntuu omalta. Puheenjohtajapestien jaosta ryhdytään käymään neuvotteluja pääsiäisen jälkeen. Valtuustoon 532 äänellä mennyt puoluetoveri Ilkka Nokelainen on kertonut olevansa kiinnostunut kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävästä. — Se on sellaista palapeliä. Aina kun yksi pala liikkuu yhteen suuntaan, menee toinen toiseen suuntaan, luonnehtii Malm. SDP:llä on Imatran uudessa kaupunginvaltuustossa 19 paikkaa. Kokoomuksella paikkoja on 12. Kolmanneksi suurin puolue on perussuomalaiset, jolla on valtuustossa kuusi paikkaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/10/Imatran%20%C3%A4%C3%A4nikuningatar%20Niina%20Malm%3A%20%E2%80%9DOlen%20tyk%C3%A4nnyt%20valtuuston%20puheenjohtajana%20olosta%E2%80%9D/2017522124206/4