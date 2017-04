Uutinen

Etelä-Saimaa: Anni Väänänen on Ruokolahden nuorin valtuutettu, ikänestori on Toivo Launiainen Ruokolahden vasta valitun valtuuston nuorin on yrittäjä Anni Väänänen (kesk.). Hän on 28-vuotias. Seuraavaksi nuorimmat kuuluvat jo kolmenkympin kerhoon. Tasan 30-vuotiaita valtuutettuja ovat sosionomi, lähihoitaja Jenna Vertanan (sd.) ja turvallisuusvalvoja Jarmo Sikiö (ps.). Ruokolahden valtuuston ikänestori on opettaja emeritus Toivo Launiainen (kok.) Hän on 76-vuotias. Seuraavaksi senioreja ovat eläköityneet lehtori Juhani Liimatta (sd.), 71, ja poliisi Jorma Hanhisalo (kd.), 70. Lue koko uutinen:

