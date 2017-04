Uutinen

Etelä-Saimaa: ”Lähdetään pois — tämä on jumalanpilkkaa” — Via Cruciksen nykyversio jakaa mielipiteet —Lähdetään pois. Tämä on jumalanpilkkaa. Helsingissä pääsiäisenä perinteisesti nähtävän Via Cruciksen käsikirjoittaja Veli-Pekka Hänninen muistelee huvittuneena kaksi vuotta sitten kuulemaansa yleisökommenttia. Hän ymmärtää kyllä: nykyaikaan tuodut kärsimysnäytelmän kohtaukset jakavat mielipiteet. — Valtaosa palautteesta on kuitenkin ollut myönteistä, Hänninen sanoo. Pappisvihkimyksen saaneelle Hänniselle Raamattu on oman aikakautensa tuote, jota hän ei tulkitse kirjaimellisesti. — Olen halunnut riisua Raamatun henkilöt myyteistä ja osoittaa, että he ovat verta ja lihaa. Raamatun lehdiltä löytyvien tarinoiden ravistelu tuo Hännisen mielestä esille olennaisen: rankan tarinan, jossa kärsimys, syyllisyys ja kuolema ovat läsnä. Hänninen uskoo, että pääsiäisnäytelmän suosio perustuu siihen, että on pakko katsoa kuolemaa kohti. Hännisen mukaan moni nykyihminen ei halua nähdä kärsimystä, vaan ainoastaan ikuisen nuoruuden ja loputtoman elämän. — Olemme kuin sivustakatsojia. Mutta sivuun katsominen on työlästä. Se sairastuttaa ihmisen. Oman rajallisuuden ymmärtäminen vapauttaa olemaan positiivinen. Kärsimysnäytelmä on maailmanhistorian tunnetuimpia ja esitetyimpiä draamoja. Niitä esitetään joko sisätiloissa tai ulkona kadulla. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

