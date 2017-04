Uutinen

Etelä-Saimaa: Vuoksen lenkille saatiin loistava juoksukeli, muutama osanottaja uskaltautui matkalle jopa shortseissa Perinteinen kevään juoksukauden avaus Imatralla, Vuoksen lenkki, houkutteli mukaan yhteensä 118 osallistujaa. Heistä 68 osallistui varsinaiselle Vuoksen lenkille, juniorisarjoissa juoksijoita oli 50. Kilpailunjohtaja Mauno Homanen piti osallistujamäärää hyvänä. — Se on suurin piirtein samaa luokka kuin viime vuosina on ollut. Aamun sateinen keli saattoi hieman verottaa jälki-ilmoittautuneiden määrää. Homanen oli kuitenkin tyytyväinen, että sää kirkastui sopivasti kilpailun startatessa. — Tämän parempaa juoksukeliä ei voisi olla. Ilmassa on hieman kosteutta, mutta juoksureitti on ehtinyt kuivahtaa. Muutamat näyttivät juoksevan jopa shortseissa. Viime vuonna miesten sarjassa voiton vienyt Parikkalan Urheilijoiden Panu Jantunen ei ollut tällä kertaa mukana. Nopeinta vauhtia kilpasarjassa piti viime vuoden kakkonen, Anjalan liiton Sami Maamela, jonka aika 7,4 kilometrin lenkillä oli 24.36. Elimäen Vauhdin Markus Rajamäki hävisi voittajalle 48 sekuntia. Naisten sarjan ykkönen oli Siilinjärven Ponnistuksen Satu Kähkönen ajalla 28.01. Viime vuoden voittaja, Parikkalan Urheilijoiden Rita Karjalainen oli toinen reilut 50 sekuntia hitaampana. Nuorten sarjoissa kovaa vauhtia pitivät Lappeenrannan Urheilu-Miesten Kasperi Vehmaa ja Imatran Urheilijoiden Joonatan Vallin 13-vuotiaissa sekä Puumalan Virin Martti Majuri 15-vuotiaissa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/09/Vuoksen%20lenkille%20saatiin%20loistava%20juoksukeli%2C%20muutama%20osanottaja%20uskaltautui%20matkalle%20jopa%20shortseissa/2017122118979/4