Etelä-Saimaa: Vahvojen ihmisten työ — väsymys ja työn imu vuorottelevat henkilökunnan arjessa vastaanottokeskuksissa Vastaanottokeskusten työntekijöiden arki on arkea, jossa ei voi tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu. Keskustelun ja työn ohjauksen on tarkoitus suojata henkilöstön jaksamista. Hyvä tyyppi, joka ei pelkää haasteita eikä lamaannu yllätyksistä. Sellainen on Joutsenon vastaanottokeskuksen johtajan Jari Kähkösen mukaan henkilö, joka pärjää töissä vastaanottokeskuksessa. Joutsenon vastaanottokeskuksessa Konnunsuolla turvapaikanhakijoiden määrä lähti kasvuun juhannuksena 2015. Enimmillään väkeä yli 500, kun majoituspaikkoja keskuksessa on 330. — Joutsenossa on vältytty suurilta virheiltä, koska henkilökunta on kokenutta, sanoo Kähkönen. Joutsenon vastaanottokeskus on Suomen vanhin vastaanottokeskus, ja se on ollut toiminnassa vuodesta 1990 lähtien. Sellainen luo rutiineita. Tiukoissa paikoissa korostuu henkilökunnan välinen luottamus. — Sitä vain tietää, että tulossa ei ole mitään, mitä he eivät pystyisi hoitamaan. Imatralla nyhjäistiin tyhjästä Imatran vastaanottokeskus aloitti toimintansa 12. marraskuuta 2015. Samana päivänä saapuivat ensimmäiset asukkaat sekä henkilökunta. Vuoden loppuun mennessä asukkaita keskuksessa oli jo 180. — Se oli valtava haaste meidän porukalle, sanoo keskuksen johtaja Lauri Perälä. Imatralla kaikki piti luoda tyhjästä: keskuksen säännöt, päivärytmi ja arjen rutiinit. — Tärkeintä on pystyä luomaan asukkaille turvallisuuden tunne. Se rakentuu arkirytmin kautta ja siitä, että ihmiset saavat tarvitsemiaan palveluita. Mutkia matkassa on ollut useita: keskuksen rahoituksen varmistuminen, vastaanottokeskuksen kunnostaminen ja vaihtuva henkilöstö. Lisäksi keskus muuttui kauttakulkukeskuksesta odotusajan keskukseksi. Se tarkoittaa, että turvapaikanhakijat ovat Imatralla koko turvapaikkaprosessin ajan myönteiseen tai kielteiseen päätökseen saakka. Keskimäärin turvapaikanhakijat viettävät Imatralla vajaan vuoden. — Henkilökuntamme on selvinnyt lähes mahdottomasta vuodesta erinomaisesti. Perälän mukaan heti keskuksen avaamisen aikoihin ainekset pahempiinkin ongelmiin olivat olemassa, mutta mikään kohdatuista haasteista ei johtanut suurempiin ongelmiin. — Turvallisuustilanne on ollut hyvä koko vastaanottokeskuksen olemassaolon ajan. Emme ole saaneet keskuksen ulkopuolelta juurikaan palautetta siitä, että asiakkaamme olisivat syyllistyneet ylilyönteihin. Työn imu houkuttaa Tuula Mielikäinen on työskennellyt Imatran vastaanottokeskuksessa ohjaajana sen ensimmäisestä päivästä alkaen. Koulutukseltaan Mielikäinen on mielisairaanhoitaja. Aiemmin hän on toiminut 16 vuotta Joutsenon vastaanottokeskuksessa. Miksi hän haluaa tehdä työtä, joka on kaikilla mittapuilla arvioiden hyvin raskasta? — Tässä työssä on imu, joka vetää puoleensa. Ei ole olemassa kahta samanlaista päivää, Mielikäinen toteaa. Ensimmäistä työpäiväänsä Mielikäinen kuvaa kaoottiseksi. Mitään valmista ei ollut, vaan kaikki järjestelmät piti luoda tyhjästä. — Mutta vanha mielisairaanhoitaja ei mene paniikkiin. Mielikäisen mielestä vastaanottokeskuksessa työskennellessä on tärkeää, että ottaa vaaleanpunaiset silmälasit pois silmiltään. — Jalat pitää pitää tiukasti maassa. Maailmanparantajat eivät täällä pärjää. Jaksamisen rajat tulivat vastaan Joutsenon vastaanottokeskuksessa työtä on pyritty järjestämään uudelleen kuluneiden parin vuoden aikana. — Esimiestyötä on valutettu organisaatiossa alemmas, Kähkönen kertoo. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että henkilökunta työskentelee aiempaa pienemmissä tiimeissä, ja oma lähiesimies on lähellä. Tällä toimenpiteellä pyritään parantamaan henkilöstön jaksamista. Tuula Mielikäinen alkoi väsyä noin vuosi sitten keväällä. Silloin Imatran vastaanottokeskus alkoi toimia puhutteluhotellina. Muista vastaanottokeskuksista saapui ihmisiä bussilasteittain Imatralle, missä he yöpyivät odotellessaan Lappeenrannassa käytävää turvapaikkapuhuttelua. — Se oli niin kiireistä aikaa, että tuntui, että ei ehdi mitään muuta kuin työtä tekemään. Apu väsymykseen löytyi työpaikan kehityskeskusteluista. — Täytyy ymmärtää itse, koska pitää painaa jarrua. Henkireikänään Mielikäinen pitää omaa kesämökkiään. Kun sen katto näkyy, stressi rinnassa helpottaa. — Käyn mökillä aina kun vain mahdollista. Lauri Perälän mukaan Imatran vastaanottokeskuksen avaamisen jälkeen henkilökunta painoi työtä ”puoli vuotta mittari punaisella”. — Silloin mentiin niin kovaa, ettei ollut aikaa miettiä työilmapiiriä. Jaksamisen rajat näkyivät sairauspoissaoloina ja henkilöstön välisissä keskusteluissa. Viime syksystä lähtien henkilökunnan jaksamiseen on panostettu paljon. Työn organisointia on parannettu muun muassa keskustelujen ja työnohjauksen kautta. — Nyt tuntuu siltä, että työkuorma alkaa olla normaalilla tasolla. Kuin koulukiusaamista Kiihkeimpään aikaan, kun Imatran vastaanottokeskus oli vasta perustettu hotelli Vuoksenhovin tiloihin, vastaanottokeskuksen pihalla vieraili kansalaisia, jotka halusivat ilmaista mielipiteensä turvapaikanhakijoita kohtaan. Palautetta saapui sähköpostilla, tekstiviesteillä ja kasvotusten. Eräänä päivänä vastaanottokeskuksen pihan porttiin oli ilmestynyt sidottu siansorkka. — Tilanne on rauhoittunut, mutta edelleen asukkaillemme tehdään tiettäväksi kaupungilla, että he eivät kuulu Imatralle. Huutelua tulee heidän osakseen jatkuvasti, Perälä harmittelee. Tuula Mielikäinen vertaa tilannetta koulukiusaamiseen. — Kun asiakas palaa kaupungilta keskukseen järkyttyneenä, tilanteesta pyritään keskustelemaan. Rauhoittelemme asiakasta ja kerromme, että keskuksessa on turvallista olla. Mielikäinen suhtautuu tilanteisiin mahdollisimman tyynesti, vuosien kokemuksella. Hänelle kansalaisten vahvat reaktiot eivät tulleet yllätyksenä. — Tämä on mielenkiintoista työtä eikä sen enempää. En koe olevani maailmanparantaja. Tulevaisuus auki Imatran vastaanottokeskuksessa oman mausteensa työlle luo se, että keskuksen tulevaisuudesta ei ole varmuutta. — Työ jatkuu toistaiseksi, ja keskuksen toimintaa kehitetään koko ajan, Perälä sanoo. Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut vähentävänsä vastaanottokeskusten majoituspaikkoja, ja esimerkiksi elokuun loppuun mennessä toimintansa kokonaan lopettavat Hangossa, Kouvolassa, Oulun Vallinkorvassa ja Turun Laitilassa sijaitsevat Suomen Punaisen Ristin alaiset vastaanottokeskukset. Epävarmuus oman työn jatkumisesta on läsnä myös Imatralla. — Se vaikuttaa jaksamiseen niin työssä kuin vapaa-ajallakin, esimerkiksi siinä, otatko asuntolainan vai et, Perälä kuvailee. — Tilanne on kuitenkin ollut kaikilla tiedossa, kun tulimme tänne töihin. Imatralla työt tehdään niin, että kaikki millä keskuksen tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa, tehdään. Loput on kiinni Maahanmuuttovirastosta. — Henkilökunta on sitoutunutta, ja haluaa todella jatkaa täällä töissä. Arkinen työ jatkuu joka päivä.

