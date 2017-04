Uutinen

Etelä-Saimaa: Vaalipäivän sää paranee iltapäivää ja iltaa kohti — ilma lämpenee jopa kymmeneen asteeseen Keli lämpenee, kun vaalipäivä kääntyy iltapäiväksi ja illaksi. Päivystävä meteorologi Jari Tuovinen Ilmatieteen laitokselta kertoo, että iltapäivän lopulla lämpötila voi kohota Lappeenrannan seudulla jopa kymmeneen lämpöasteeseen. Myös alkuviikoksi on luvassa keväisiä lämpötiloja, mutta maanantaina Kaakkois-Suomeen saapuu kylmä rintama sateineen. Pilvisyys on runsasta, ja ajoittain voi tulla vettä. Lähipäivinä lämpötila on jopa kymmenessä asteessa, ja Tuovinen lupailee varovaisesti, että aurinkokin saattaa pilkahdella. Ensi viikon puolivälissä sää kylmenee jälleen tilapäisesti 3—4 asteeseen, mutta sadealue kiertää Suomen eteläpuolelta, joten jos ei sada, lämpötilat voivat jälleen nousta. Yöpakkaset palaavat, joten pientä taantumaa kevään tuloon on luvassa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/09/Vaalip%C3%A4iv%C3%A4n%20s%C3%A4%C3%A4%20paranee%20iltap%C3%A4iv%C3%A4%C3%A4%20ja%20iltaa%20kohti%20%E2%80%94%20ilma%20l%C3%A4mpenee%20jopa%20kymmeneen%20asteeseen/2017772/4