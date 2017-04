Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaan pinta on lähellä pitkänajan keskitasoa ja pysyy jonkin aikaa Saimaan pinta on selvästi alempana kuin viime tai toissa vuonna. Saimaan huuhtoutunutta rantaviivaa paljastuu tänä keväänä enemmän kuin vähään aikaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Saimaa olisi erityisen kuivillaan. Saimaan pinta on palannut pitkästä aikaa sille tasolle, jolla sen kuuluu keskimäärin olla. — Tilanne on hyvin tavanomainen tällä hetkellä. Saimaan pinta on lähellä monivuotista keskitasoa, diplomi-insinööri Pauli Haimi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta kertoo. Perinteinen kevättulva jää loivaksi, koska melkoinen osa talven lumista ja sateista on jo sulanut. Saimaan pinta kääntyy näinä päivinä hitaaseen nousuun. Vedenpinta nousee vappuun mennessä 5—15 senttiä. Tämän hetken ennusteen mukaan järvenpinta on juhannuksena noin 25 senttiä nykyistä korkeammalla. Tuolloinkin vedenpinta on lähellä pitkänajan keskitasoa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/09/Saimaan%20pinta%20on%20l%C3%A4hell%C3%A4%20pitk%C3%A4najan%20keskitasoa%20ja%20pysyy%20jonkin%20aikaa%20/2017122112809/4