Etelä-Saimaa: Kanadanhanhille häätö ennen kevään pesintää — 16 hanhea sai kuolemantuomion Lappeenrannassa Viipurin Golf saa ampua kanadanhanhia tänäkin keväänä Kahilanniemen ja Tuosan golfkentiltä Lappeenrannassa. Suomen riistakeskus on myöntänyt seuralle poikkeusluvan yhteensä 16 kanadanhanhen ampumiseen. Hanhia saa ampua reilun kahden viikon ajan huhtikuun loppupuolella, ja uudestaan kahden viikon ajan heinäkuun lopussa. — Ampumiset tulevat tapahtumaan myöhään illalla tai aikaisin aamulla niin, että golfkentällä ei ole ulkopuolisia, kertoo Matti Sakara Viipurin Golfista. Sakaran mukaan hanhien ampumisesta ei synny vaaratilanteita ulkopuolisille. Kanandanhanhia on ammuttu Viipurin Golfin kentillä useina vuosina. Sakaran mukaan linnut ammutaan harkiten, eikä välttämättä kaikkia 16 lupaa käytetä. — Kyseessä ei ole pakkojahti, vaan poistamme vain ne linnut, jotka aiheuttavat rasitetta golfkentälle, sanoo Sakara. Kanadanhanhien suuri määrä on aiheuttanut ongelmia Viipurin Golfin kentillä Tuosan saarella ja Kahilanniemessä. Viipurin Golfin mukaan kanadanhanhet syövät alueen kasvillisuutta, ja niiden jätökset aiheuttavat haittaa. Lisäksi hanhet saavat osumia palloista, ja ne voivat käyttäytyä uhkaavasti ihmisiä kohtaan. Kaakkois-Suomen alueelle ei ole tänä keväänä haettu muita poikkeuslupia hanhien ampumiseen, kerrotaan Suomen riistakeskuksesta. Lappeenrannan kaupunki ei ole hakenut kanadanhanhien pyyntilupia millekään alueille. Kaupunki on kuitenkin myöntänyt luvan kanadanhanhien ampumiseen sen vuokra-alueella Suomen riistakeskuksen antaman poikkeusluvan perusteella. Lue koko uutinen:

