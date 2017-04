Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran valtuustossa akkavalta — valtuutetuista naisia 51 prosenttia Imatran uudessa valtuustossa on naisenemmistö. Valtuutetuista naisia on 51 prosenttia ja miehiä 49 prosenttia. Imatra poikkeaa Ruokolahden ja Rautjärven valtuustoista, joissa molemmissa on miehiä kaksi kolmasosaa eli 67 prosenttia. Kaikki valtuustot ovat vahvasti keski-ikäisiä. Imatran ja Ruokolahden uusien valtuustojen keski-ikä on 55 vuotta. Nuorekkain on ehkä hieman yllättäen Rautjärven valtuusto, jonka keski-ikä on 52 vuotta. Lue koko uutinen:

