Etelä-Saimaa: Äänestys ruuhkautui Lönnrotin koulukeskuksessa Äänestäjien määrä yllätti järjestäjät Leirin äänestysalueella Lappeenrannassa. Lönnrotin koulukeskukseen syntyi ruuhkaa heti sunnuntaiaamusta, ja puolenpäivän jälkeen kuntavaaliäänestäjien jono ulottui pitkälle pihan puolelle. — Ei tällaista ole ennen nähty, vaaliavustaja Urpo Heiskanen totesi. Lappeenranta on yhdistänyt vaalipaikkojaan, ja Lönnrotin koulukeskus on merkitty yli 6 000 äänioikeutetun äänestyspaikaksi. Heistä noin 2 000 on äänestänyt ennakkoon. — Tämä kapasiteetti ei riitä ollenkaan, tarvitsisimme tänne toisen linjan, Heiskanen arvioi. Lisää toimitsijoita on tulossa paikalle iltapäivällä kello 14:n jälkeen. Silloin aamupäivän ajan päivystäneet pääsevät ensi kertaa tauolle. — Katsotaan, rauhoittuuko äänestäjien virta ollenkaan. Mitään hiljaista vaihetta ei täällä ole näköpiirissä. Lue koko uutinen:

