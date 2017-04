Uutinen

Etelä-Saimaa: ”Jukajärven poika” Tomi Raijas läpi 142 äänellä keskustan listoilta Ravintola Alppimajan yrittäjä Tomi Raijas (sit.) hymyilee leveästi. Ensikertalainen sai keskustalaisista kolmanneksi eniten ääniä Ruokolahdella. — Hyvälle tuntuu, mies naurahtaa. Miestä on kosiskeltu eri puolueiden listoille koko yrittäjätaipaleen aikana. Keskusta on ollut kuitenkin aktiivisin yhteydenotoissaan ja Raijakselle luonnollisin valinta. — Olen Jukajärven poikii ja juuret ovat tiukasti maaseudulla. Uskon saaneeni kannatusta, koska olen tuttu naama ruokolahtelaisille. Itselleen läheisimmäksi asioiksi hän kokee kuntakeskustan kehittämisen, mutta myös kylien elinvoimaisuuden säilyttämisen. 142 ääntä laarissa antaa jo hyvät neuvotteluasemat tärkeimmille päättäjäpaikoille. Ennen tuloksen julkistamista hän oli pohtinut ainakin lautakuntapaikan saamista. Raijas on valmis ottamaan vastuuta, jos sitä on tarjolla. — Olen tietysti politiikassa aika noviisi, mutta olen valmis myös hallituspaikalle. Puheenjohtajiksi on tarjolla hyviä tyyppejä. Lue koko uutinen:

