Etelä-Saimaa: Valokuvaaja on tallentanut viiden vuoden ajan asuntoja, joista toivo on kadonnut Valokuvaaja Tomi Tuuliranta on kuvannut asuntoja, joiden asukas on kuollut tai häädetty. Asunnot ovat olleet niin pahassa kunnossa, että niihin ei tavallinen siivous ole tehonnut. On pitänyt kutsua saneerausfirma. Alun perin asuntojen kuvaamista ehdotti hänen ystävänsä, jonka firma oli ottanut remontoitavakseen ne asunnot, joihin kukaan muu ei koske. — Tarkoitus oli käyttää kuvia uusien työntekijöiden kouluttamisessa ja ennen ja jälkeen -kuvina. Noin kolme vuotta sitten tuli kuitenkin tunne, että nämä kuvat pitäisi laittaa esille, Tuuliranta kertoo. Tuuliranta on koonnut teoksistaan näyttelyn, joka on huhtikuun ajan esillä Lappeenrannan Galleria Pihatossa. Kuvia on näyttelyssä kolmisenkymmentä, 27:stä eri asunnosta. Yhteensä Tuuliranta on ottanut satoja kuvia. Kämpissä on asunut niin vanhuksia, nuoria, alkoholisteja, huumeidenkäyttäjiä tai muuten vain syrjäytyneitä ihmisiä. Näyttelyn tarkoituksena on herätellä ihmisiä ja päättäjiä huomaamaan, että Suomessa kaikilla ei mene niin hyvin kuin kuvitellaan. — Päättäjät säästävät vääristä paikoista. Kuvat näyttävät, mitä tapahtuu kun sosiaaliturvasta leikataan ja ihminen putoaa turvaverkkojen ulkopuolelle. Tuuliranta kertoo, että asuntoihin mennessään hän vain kuvaa. Asiat alkavat pyöriä mielessä yleensä vasta parin päivän viiveellä. Asuntojen ulkonäköön hän kertoo jossain määrin turtuneensa, mutta hajuun ei totu ikinä. Useissa asunnoissa asukas on kuollut, ja kalman pistävä haju tuntuu jo rappukäytävässä. Pahinta asunnoissa on juuri haju. Hänen mielestään kuvien esittäminen on tärkeää juuri siksi, ettei tavallinen tallaaja tiedä, että Suomessa on sellaistakin kurjuutta. Hän on saanut näyttelystä tähän asti vain positiivista palautetta. — Parasta on ollut se, kun kuvien tilanteessa olleet ja siitä selvinneet ihmiset ovat kiittäneet siitä, että tuon näitä asioita esille. Lue koko uutinen:

