Etelä-Saimaa: Treenikämppä voi olla toinen olohuone — bändit viihtyvät vanhalla haitaritehtaalla Kouvolan vanhan haitaritehtaan uumenista löytyy Have You Ever Seen The Jane Fonda Aerobic VHS? -yhtyeen kaksiosainen soittotila. Yhtye vuokrasi ensin vain soittotilan, mutta kun vuokranantaja tarjosi myös naapurikämppää erittäin edullisesti, yhtye nappasi senkin. Seinän taakse tehtiin olohuone, varastotila ja äänitarkkaamo. Kosketinsoittaja Erik Lintusen mukaan treenikämppä oli vuokratessa siinä kunnossa, että yhtyeen ei tarvinnut kuin asettua taloksi. — Vitsillä heitin vuokranantajalle, että jos saisi vielä tarkkaamoikkunan huoneiden väliselle seinälle. Ei mennyt kuin hetki ja ikkuna oli paikoillaan, hän kertoo. Sonja Tammi & Secrets -yhtye löysi muuttovalmiin treenikämpän Kouvolan Tehontiellä sijaitsevasta vanhasta konttorista vuonna 2013. Tila vapautui suoraan toiselta bändiltä, jossa soittanut sähkömies oli asentanut huoneeseen lisää pistorasioita. — Ei tarvinnut kuin siivota kämppä ja laittaa hieman äänieristettä seinille, kitaristi Marko Virtanen kertoo. Jane Fondan treenikämppää ei ole varsinaisesti äänieristetty. Suurin työ yhtyeellä on ollut tarkkaamon kalusteiden asettelussa sekä soittotilan järjestämisessä siten, että kaikki kuulevat toisiaan harjoitellessa. Seinien koristeluun on mennyt hyvä tovi. Tarkkaamon seiniä peittävät lukuisat elokuvajulisteet. Soittotilan seinillä on puolestaan vanhoja keikkajulisteita, matkamuistoja ja kollaaseja. Kaikki huonekalut on joko löydetty tai saatu jostain ilmaiseksi. — Tarkkaamo on järjestetty niin, että täällä on hyvä olla. Treenikämpällä vietetään kuitenkin viikottain paljon aikaa, joten pitäähän täällä olla viihtyisää, rumpali Janne Pitkälä kertoo. Yhtye miksaa parhaillaan toista albumiaan, jonka nauhoitukset on tehty treenikämpällä. Sonja Tammi & Secretsin harjoittelutilaa leimaa selkeys. Seinillä ei ole kuin pari omaa keikkajulistetta. Bändissä on kuusi henkeä, joten 20 neliön treenikämppään ei mahdu kuin pakollinen. — Ei tänne voi tuoda ylimääräistä tavaraa, muuten emme mahdu joukkoon. Pyrimme pitämään kämpän siistinä ja viihtyisänä. Tyhjennämme jopa roskikset, Marko Virtanen kertoo. Siinä missä Jane Fonda viettää treenikämpällään myös muuten aikaa, Sonja Tammi & Secrets käy omassa tilassaan ainoastaan treenaamassa. — Bändin jäsenillä on jo sen verran ikää ja perheitä, ettei treeniksellä tehdä muuta kuin soitetaan. Keikkareissuilla ehtii vaihtamaan kuulumiset paremmin, Virtanen sanoo. Lue koko uutinen:

