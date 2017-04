Uutinen

Etelä-Saimaa: Tarjolla kunnallisvaltuustoon: hyvätuloinen keski-ikäinen mies Keskimääräinen kunnallisvaaliehdokas Etelä-Karjalassa on noin 50-vuotias. Hän on todennäköisemmin mies kuin nainen. Ehdokkaana olevalla miehellä on käytettävissään keskimäärin noin 28 000 euron vuositulot. Jos ehdokas on nainen, rahaa on lähes 4 000 euroa vähemmän. Tilastokeskuksen ehdokkaiden taustoja selvittävän analyysin mukaan eteläkarjalaiset ehdokkaat ovat keskimäärin jotakuinkin samanikäisiä kuin koko maan ehdokkaat. Puolueiden välillä on kuitenkin jonkin verran eroa. Karkeasti voidaan sanoa, että isojen puolueiden ehdokkaat ovat vanhempia kuin pienempien. Koulutustaso eteläkarjalaisilla ehdokkailla on kohtuullisen korkea. Korkeakouluasteen tutkinto on joka kolmannella ehdokkaaksi asettuneella, missä suhteessa Etelä-Karjala sijoittuu maakunnista seitsemännelle sijalle. Toisaalta koulutus korostaa eroa ehdokkaiden ja äänioikeutettujen välillä; Etelä-Karjalan äänioikeutetuista vain joka kuudes on suorittanut korkeakoulututkinnon. Ehdokkaista 78 prosenttia käy töissä. Äänestäjistä työpaikka on 65 prosentilla. Naisten osuudessa jäädään Etelä-Karjalassa jälkeen koko maan keskiarvoista: kun koko Manner-Suomen ehdokkaista 40 prosenttia on naisia, Etelä-Karjalassa osuus on 38 prosenttia. Lappeenrannassa naiset ovat pahiten aliedustettuina perussuomalaisten ehdokaslistalla: 60 ehdokkaasta vain kahdeksan on naisia. Tasapuolisemmin listansa kokosi Myö, jonka 23 ehdokkaasta 10 on naisia. Imatran sosiaalidemokraattien ja vasemmistoliiton listat ovat molemmat vahvasti miesvoittoisia, samoin perussuomalaisten lista. Sen sijaan kokoomuksen listalla on naisia yksi enemmän kuin miehiä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/08/Tarjolla%20kunnallisvaltuustoon%3A%20hyv%C3%A4tuloinen%20keski-ik%C3%A4inen%20mies/2017122109666/4