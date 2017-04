Uutinen

Etelä-Saimaa: Optikkoliike laajensi vaatepuodiksi Savitaipaleella — erikoisliikkeet kannattavat laajentamalla toimialaansa Kaikki eivät jaksa tai halua lähteä kaupoille kaupunkiin. 40 kilometrin päässä Lappeenrannasta on mahdollista käydä kannattavaa erikoistavarakauppaa, vaikka kirkonkylien erikoismyymälät ovat lopettaneet yksi toisensa jälkeen. — Halu palvella hyvin ja hintojen pitäminen kohtuullisina, kaikkien asiakkaiden saavutettavina, optikko Tanja Kunnas Savis-Optiikasta Savitaipaleelta antaa kannattavan liikkeen reseptin. Tarja Punkan omistamasta optikkoliikkeestä tuli Savitaipaleen ainoa, kun Silmäasema lopetti kesällä toimipisteensä paikkakunnalla. — Taavetissa Silmäasema on avoinna osan viikkoa, mutta muissa lähikunnissa ei optikkopalveluja ole, Kunnas toteaa. Parikkalassa toimii Intsrumentariumin optikkoliike. Muut alan palvelut Etelä-Karjalassa ovat Lappeenrannassa, Joutsenossa ja Imatralla. Silmäaseman lähteminen mahdollisti sen, että Savis-Optiikasta tuli talvella myös vaatekauppa. Savis-Optiikka vuokrasi Silmäasemalta vapautuneet, aiempia isommat tilat. Toimialan laajennusta tarvittiin siksi, että Savitaipaleella ei enää myyty vaatteita M-market Ostolan lopetettua toimintansa kesällä. Vaatemyynnin aloittamista Kunnas ja Punkka eivät ole katuneet. Asiakkaita on riittänyt Lappeenrantaa myöten. Mutta tuskin avajaisiin helmikuussa olisi tullut 500:aa henkeä ilman muotitoimittaja ja muotisuunnittelija Jaakko Seliniä. Selin ja Kunnas ovat olleet ystäviä jo silloin, kun Kunnas piti optikkoliikettä Helsingissä. Selinin omaa vaatemallistoa myydään kahdessa myymälässä Suomessa. Toinen on Oulussa, toinen Savitaipaleella. Ketjuihin kuulumattomat erikoisliikkeet vähenevät, erityisesti pienillä paikkakunnilla, edunvalvontajohtaja Tuula Loikkanen Kaupan liitosta kertoo. — Jäljellä oleviin otetaan toimialat ylittävää tuotevalikoimaa. On huomattu, että näin saadaan isompi asiakaskunta. Vanhenevassa väestössä on hyödyntämätöntä potentiaalia. Heillä on rahaa käytettävissä enempäänkin palveluun kuin mitä tarjotaan, Loikkanen uskoo. Hän ei näe verkkokauppa kovin pahana uhkana maaseudun erikoiskaupalle, sillä verkkokauppaa käyvät enemmän kaupunkilaiset. — Ketjuuntuminen syö yksittäisten kauppiaiden kannattavuutta enemmän kuin verkkokauppa. Aiheesta laajemmin päivän painetussa lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

