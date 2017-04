Uutinen

Etelä-Saimaa: Kotiin tuleva päivystys on hyväksi havaittu — toiminta laajeni Lappeenrannasta Imatralle Runsaan vuoden toiminut yhden hengen liikkuva päivystysyksikkö kuuluu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) menestystarinoihin. Perinteistä ambulanssia joustavampi palvelu laajeni maaliskuun lopulla Lappeenrannasta Imatralle. Keskeisenä ideana on tarjota päivystyksellistä hoitoa potilaan luona. Parhaassa tapauksessa potilas saa avun kotonaan ilman ambulanssikuljetusta tai käyntiä päivystyspoliklinikalla. Eksotessa mietitään parhaillaan uusien liikkuvien päivystysyksikköjen perustamista. — Paljon riippuu siitä, miten toiminta lähtee liikkeelle Imatralla. Arvioimme asiaa kokonaisvaikuttavuuden kannalta ja olemme tarvittaessa valmiita tekemään nopeita ratkaisuja, Eksoten ensihoidon toiminta-alueen esimies Katri Länsivuori toteaa. Jos uusia päivystysyksikköjä tulee, ne sijoittuvat maakunnan laidalle. Mahdollisia toiminta-alueita olisivat Parikkalan ja Rautjärven seutu sekä toisaalta Savitaipale ja Luumäki alueen länsikulmalla. Päivystysyksikön toiminnan kehittäminen jatkuu joka tapauksessa koko ajan. Kenttäjohtaja Jarno Hytti kertoo, että tehtävistä ei ole pulaa. — Jatkossa on entistä tärkeämpää ohjata yksikkö juuri niiden potilaiden luo, jotka hyötyvät hoidosta eniten. Hytti uskoo, että Eksoten nyt luoma malli tullaan ottamaan käyttöön ympäri Suomen. Toistaiseksi vastaavaa toimintaa on aloiteltu Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Savossa. — Tarvetta tällaiselle on. Lue aiheesta lisää tämän päivän Etelä-Saimaasta tai digilehdestä. Lue koko uutinen:

