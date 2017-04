Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaleva: Suikkanen mukana SaiPan ensi kauden valmentajaspekulaatioissa Myös Oulun Kärpistä potkut saaneen Kai Suikkasen nimi on noussut esille spekulaatioissa SaiPan uudesta päävalmentajasta. Oululainen Kaleva kertoo lauantain printtilehdessään, että tiettävästi SaiPa on kartoittanut kulisseissa myös Suikkasen soveltuvuutta tehtävään. Ilta-Sanomat on uutisoinut aiemmin, että SaiPan luotsiksi nousee Sveitsin EV Zugin valmennusryhmään kuuluva Waltteri Immonen. SaiPan puheenjohtaja Timo Tersa on kuitenkin kiistänyt Immosen palkkauksen. SaiPa erotti aiemmin keväällä päävalmentajansa Ari Santasen heikon urheilullisen menestyksen vuoksi. Kalevan mukaan suoraviivaisen jääkiekon ystävänä tunnettu Suikkanen sopisi ainakin pelitaktiselta ajattelultaan saipalaiseen kulttuuriin, jossa on aina arvostettu liukasta luistelua ja kovaa työntekoa. SaiPa tiedotti perjantaina, että se kertoo maanantaina uuden päävalmentajansa nimen. Tiedotteessa luki, että uusi päävalmentaja on paikalla tilaisuudessa. Waltteri Immonen on kiinni Sveitsin liigan finaalisarjassa, joka voi jatkua aina 20. huhtikuuta asti. SC Bern ja EV Zug eivät pelaa vastakkain maanantaina, mutta ottelusarjan kolmas peli olisi edessä heti tiistaina. Lue koko uutinen:

