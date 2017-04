Uutinen

Etelä-Saimaa: Jarmo Viskari vetää tyttöjen kestävyysjuoksutiimiä, joukossa on jo nyt 3 000 metrin Suomen ennätyksen tekijä Lappeenrannan Urheilu-Miesten juoksukoulusta on viime vuosina putkahdellut tasaisesti lahjakkaita kestävyysjuoksijoita. Heistä menestyneimmän Alisa Vainion jalanjäljillä kulkee ryhmä tyttöjä, joita yhdistää Vainioon kestävyysjuoksun lisäksi valmentaja. Jarmo Viskari vetää Lappeenrannassa kestävyysjuoksutiimiä, johon kuuluu seitsemän tyttöä. Jokainen kuuluu omassa ikäluokassaan Suomen huippuihin. Esimerkiksi Moona Korkealaakso, 15, juoksi tammikuussa Helsingissä 15-vuotiaiden sisäratojen Suomen ennätyksen 3 000 metrillä. Korkealaakson kanssa rataa kiertävät Emma Hietaranta, 13, Emma Liikkanen, 15, ja Rebecca Nisonen, 14. Viskarin valmentamaan kestävyysjuoksutiimiin kuuluvat lisäksi Elena ja Ella Jyrkinen sekä Siiri Kaijansinkko. Viskarin kestävyysjuoksutiimissä harjoittelevilla tytöillä on kaikilla taustallaan LUM:n yleisurheilukoulu. Hyppy- ja heittolajit sekä pikamatkat ovat kuitenkin pitkälti saaneet väistyä kestävyysjuoksun tieltä. — Tarve juoksukoululle on lähtöisin siitä, että yleisurheilukoulut tuppaavat keskittymään kenttälajeihin ja pikamatkoihin. Juoksukoulu on olemassa sitä varten, että myös pitkistä juoksumatkoista nauttivilla on mahdollisuus toteuttaa omaa juttuaan, Viskari kertoo. Ryhmänä harjoittelussa on monia hyötyjä. Kaverin kanssa juokseminen motivoi kestämään kovaakin rasitusta ja kiriapua on aina tarjolla. — Kun muutkin jaksavat, se kannustaa itseäkin juoksemaan, Emma Liikkanen sanoo. Lue aiheesta lisää sunnuntain Etelä-Saimaasta. Lue koko uutinen:

