Etelä-Saimaa: Attendon uusi hoivakoti nousee Imatralle viidellä miljoonalla eurolla — ovi avautuu kesällä 2018 Terveys- sosiaalipalveluyritys Attendo Oy aloittaa uuden hoivakodin rakentamisen Imatralle loppukesällä. Valmista tulee kesällä 2018, Attendon kiinteistökehitysjohtaja Tuomas Terho kertoo. Attendo rakentaa uuden palvelukotinsa Mansikkalaan. Ikäihmisten hoivatalosta tulee kaksikerroksinen. Investoinnin hinta on noin viisi miljoonaa euroa, Terho kertoo. Hoivakodin paikka on liikekeskus Mansikkapaikan ja Mansikkalan virastotalon takana oleva aukio, joka on tähän saakka ollut pysäköintialueena. Palvelu- ja asuinrakennusten kortteliksi kaavoitetulle tontille on varattu rakennusoikeutta 2 800 kerrosneliötä. Attendo on mielinyt uuden hoivakodin rakentamista Imatralle jo pitemmän aikaa. Yhtiö oli ensin menossa entisen Tokmannin monttuun Vuoksenniskalle. Suunnitelmasta luovuttiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran revittyä Attendon investointiavustushakemuksen. Mansikkalan talonsa Attendo rakentaa vapaarahoitteisena. Aran kanssa kirjeenvaihtoon ei nyt ryhdytty lainkaan. Avustus arvioitiin liian epävarmaksi saatavaksi tässäkin tapauksessa, Terho kertoo. Attendo on aloittanut Mansikkalan hoivakodin suunnittelun sekä rakentajien kilpailuttamisen. Taloon tulee 40 palveluasumisasuntoa. Uusia hoiva-alan työpaikkoja talo tuo Imatralle Terhon mukaan noin 30. Lue koko uutinen:

