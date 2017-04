Uutinen

Etelä-Saimaa: Voisalmen koululle tekonurmikenttä, myös Lauritsalan koulun yhteyteen tulee lähiliikuntapaikka Voisalmen ja Lauritsalan koulujen lähiliikuntapaikat Lappeenrannassa kokevat lähitulevaisuudessa puolen miljoonan euron kasvojenkohotuksen.Lappeenrannan kaupunginvaltuusto on varannut Voisalmen ja Lauritsalan koulujen liikuntapaikkarakentamiseen yhteensä 500 000 euron määrärahan. Molempiin hankkeisiin on haettu lisäksi valtionavustusta.Lauritsalan liikuntapaikka tulee koulun tontin itäpuolella olevaan Koulukallionpuistoon. Suunnitelmat ovat vielä kesken, mutta liikuntapaikkaan on tarkoitus asentaa leikki- ja liikuntavälineitä, jotka palvelevat niin Lauritsalan koulua kuin lähiseudun asukkaitakin.Voisalmen suunnitelmat ovat pidemmällä. Koulun pihalle on suunnitelmissa muun muassa hiekkatekonurmipintainen palloilukenttä.Alueelle on tulossa myös palloiluseinä sekä tasapaino- ja keppihevosradat. Remontin yhteydessä alue aidataan, ja kentälle asennetaan liiketunnistimilla toimiva led-valaistus.Uuden palloilukentän pinta-ala olisi 4 550 neliömetriä. Tällä hetkellä Voisalmen koulun yhteydessä on hiekkakenttä sekä ulkovoimistelutelineitä.Kaupungin tekninen toimi on käynnistämässä tarjouskilpailua urakoitsijasta, joka ratkeaa keväällä. Näillä näkymin rakentamaan päästään kesän aikana.Lappeenrannan nuoriso- ja liikuntalautakunnan ensi tiistain kokouksen esityslistalla on lisäksi kylmäputkien ja routaeristyksen asentaminen urakan yhteydessä tekonurmen alle. Näin kylmäputkistoon voitaisiin liittää kylmäkontti, joka mahdollistaisi kiekkokaukalon kokoisen tekojääkentän ylläpitämisen. Lue koko uutinen:

