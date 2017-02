Uutinen

Etelä-Saimaa: Xamk sai Suomen ensimmäisen opetukseen suunnitellun ambulanssisimulaattorin — "Ei tämä täysin normaalilta tunnu" Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa vihittiin maanantaina käyttöön Suomen ensimmäinen opetukseen suunniteltu ambulanssisimulaattori. Simulaattori on uudenlainen ensihoidon oppimisympäristö, jolla pyritään parantamaan opiskelijoiden valmiuksia ambulanssityöskentelyyn. — Simulaattorin myötä ensihoidon opiskelijat saavat perusvalmiudet vaativaan hälytysajoon turvallisessa simulaatioympäristössä. Tämä vahvistaa työelämään siirtymistä, ensihoidon lehtori Juhani Seppälä kertoo. Ensihoitoa opiskeleva Tommi Vaaherma on päässyt kokeilemaan viikon vanhaa simulaattoria kolme tai neljä kertaa. Simulaattoria ajetaan kuten normaalia autoa, siinä on jarrut ja kaasu ja automaattivaihteisto. — Ei tämä täysin normaalilta autolta tunnu, mutta ei varmaan ole tarkoituskaan. Tässä päästään esimerkiksi harjoittelemaan hoitotoimenpiteitä, kun kori liikkuu, Vaaherma kertoo. Tuleva ensihoitaja on koulun puitteisiin tyytyväinen. Simulaattoria on tarkoitus käyttää ensihoidon perusopetuksessa, täydennyskoulutuksessa, tutkimus- ja kehitystoiminnassa sekä Xamkin ulkopuolelle suunnatussa koulutuksessa. Keväällä toteutetaan esimerkiksi ambulanssisynnytyskoulutus. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/07/Xamk%20sai%20Suomen%20ensimm%C3%A4isen%20opetukseen%20suunnitellun%20ambulanssisimulaattorin%20%E2%80%94%20%22Ei%20t%C3%A4m%C3%A4%20t%C3%A4ysin%20normaalilta%20tunnu%22/2017521877060/4