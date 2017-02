Kuva: Kai Skytt

Afrikkalaisen sikaruton torjuntaa tehostetaan rajanylityspaikoilla. Viranomaiset ja liikenteen toimijat haluavat torjua Suomen lähialueilla leviävää tautia entistä näkyvämmin.

Tavoitteena on lisätä epidemia-alueilta saapuvien matkustajien tietoisuutta eläintaudin leviämistavoista ja ehkäistä taudin rantautuminen maahan.

Maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä keskeiset rajat ylittävän liikenteen toimijat kokoontuivat tänään keskustelemaan afrikkalaisen sikaruton torjumisesta.

— Meillä on suuri huoli siitä, että matkustajat voivat tahtomatta ja tietämättä tuoda taudin mukanaan maahan, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo tiedotteessa.

Itärajalla maahan tulevat luonnonvaraiset villisiat saattavat levittää taudin Suomeen.

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee sikojen ja tarhattujen villisikojen ulkonapitokieltoa tai kaksoisaitauksia kosketusyhteyden välttämiseksi luonnonvaraisten villisikojen kanssa. Rajoitukset koskisivat tiloja, jotka sijaitsevat sadan kilometrin vyöhykkeellä itärajasta.

Tavoitteena on myös Suomen villisikakannan vähentäminen, minkä vuoksi on tehty helpotuksia pyyntiä koskeviin säädöksiin ja villisikakannan arviointi on annettu Luonnonvarakeskuksen tehtäväksi.

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on sikojen ja villisikojen vakava verenvuotokuumetauti ja yksi vakavimmista sikataloutta uhkaavista taudeista Euroopassa.