Etelä-Saimaa: Sisäilma tutkinnassa nyt Imatran Kosken koulun päärakennuksessa Imatralla tutkitaan Kosken koulun päärakennuksen sisäilmaa. Syy on se, että muutamilla Kosken koulun henkilökunnan jäsenillä on huonoon sisäilmaan viittaavia terveysongelmia. Myös yksi Kosken koululaisen huoltaja on ollut yhteydessä kaupungin sisäilmatyöryhmään lapsensa oireiden vuoksi. — Kosken koulu ehti olla muutaman kuukauden seurannassa yksittäisten yhteydenottojen vuoksi. Vuodenvaihteen tienoilla ilmoituksia oireista alkoi tulla aiempaa enemmän. Sen vuoksi tiloissa on käynnistetty tutkimukset. Toimimme näissä tapauksissa matalalla kynnyksellä, kertoo hyvinvointikoordinaattori Arja Kujala Imatran kaupungilta. Ongelmia on Kosken koulun apulaisjohtaja Mika Korhosen mukaan ilmennyt rakennuksen alemmissa kerroksissa. — Ne rajoittuvat kuitenkin melko pieneen osaan koulua, kertoo Kujala. Osa tarkkailun alla olevista tiloista on opetuskäytössä. — Odotamme saavamme tutkimustuloksia tällä viikolla. Jos osoittautuu, että rakennuksessa pitää tehdä väistöä vaativia korjaustöitä, on tilanne haastava. — Tyhjiä tiloja ei täällä ole missään rakennuksessa, Korhonen kertoo. Lue koko uutinen:

