Etelä-Saimaa: Pakkaset eivät siirtäneet hiihtosuunnistuksen alkua Imatralla — Pakkasta aamulla miinus 19 Kipakka pakkanen ei siirrä hiihtosuunnistuksen arvokilpailujen aloittamista Imatran Ukonniemellä. Kun ensimmäiseen starttiin oli aamulla aikaa puolitoista tuntia, niin pakkanen paukkui kisapaikalla -19 asteessa. — Kyllä startataan. Eikä pakkanen vaikuta. Pakkasraja on -20 astetta ja ilma on lämpiämässä, sanoo kisojen pääsihteeri Anni Toiviainen. Arvokilpailujen ensimmäinen lähtö on kello 11.00, kun aikuisten EM-sprintti lähtee matkaan. — Stadionilla on aika kiva fiilis on ja tohina, kun kilpailijat kantavat täällä varusteitaan. Yleisöä ei vielä tähän aikaan ole, sanoo Toiviainen. Imatran Ukonniemessä ratkotaan niin nuorten, aikuisten kuin veteraanien mestaruuksia. Tiedossa on MM- ja EM-voittajia eri sarjoissa. Lue koko uutinen:

